Trabalhos incluíram pintura, recuperação da grama sintética e alambrados - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/10/2024 20:49

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Obras de Volta Redonda realizou nas duas últimas semanas a revitalização de praças e campos de grama sintética em oito bairros. Os trabalhos envolveram pintura de estruturas e equipamentos, além da recuperação da grama sintética e alambrados nos espaços esportivos e de lazer.

No bairro Jardim Vila Rica, foi feita pintura da praça localizada na Rua 17, incluindo mesa para prática de pingue-pongue, brinquedos, piso e guarda-corpo. No mesmo bairro foi realizada a revitalização de mesas e bancos em um trecho da Avenida 2.

Outras praças também receberam melhorias, como a Praça Mamede José da Silva, no Água Limpa; e outras localizadas nos bairros Santa Cruz, Açude 4, Mariana Torres, Belmonte e Retiro.

Nos bairros Açude 2 e Santa Rita do Zarur, as equipes da SMO promoveram melhorias nos campos de grama sintética, com recuperação do gramado, pintura de muros, alambrados e traves.

“Sempre estamos realizando os reparos necessários em alguns brinquedos, bancos e mesas, tudo para garantir a segurança de quem usa esses espaços. E a revitalização, com pintura, ajuda a deixar os locais mais atrativos e adequados para uso da população”, destacou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.