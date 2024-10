Os quatro condutores flagrados com irregularidades na CNH estavam dirigindo motocicletas - Divulgação/Semop PMVR

Os quatro condutores flagrados com irregularidades na CNH estavam dirigindo motocicletasDivulgação/Semop PMVR

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda flagraram, nesta segunda-feira (7), três pessoas conduzindo motocicletas sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Um quarto condutor abordado estava com a habilitação vencida há quatro anos. Os flagrantes ocorreram em fiscalizações e patrulhamentos realizados pela GMVR na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Niterói, Voldac e também no Aterrado.

O condutor que estava com a CNH vencida há quatro anos chegou a deixar a moto estacionada em um ponto de ônibus na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado. Outro foi flagrado transitando por um canteiro na Rua Francisco Lau, no Voldac. Em todos os casos, as motocicletas guiadas por eles não possuíam retrovisores. Um dos veículos, inclusive, estava com o escapamento adulterado (descarga aberta), tornando o barulhento e provocando poluição sonora.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que as forças de segurança têm apertado o cerco contra imprudências no trânsito. Dados da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) mostram que houve um aumento de 40,12% nas autuações por direção sem CNH, de janeiro a agosto de 2024. Foram 309 em 2023, contra 433 este ano. O crescimento é atribuído à maior repressão à imprudência com operações e fiscalizações.

“Infelizmente o número de condutores de motos inabilitados em Volta Redonda é muito grande. Isso traz uma preocupação muito grande para nós, porque é uma situação que pode trazer resultados irreversíveis, não só para esse condutor, mas também para os outros atores do trânsito. É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade de seus atos. Temos apertado o cerco contra irregularidades e imprudências, mas é importante frisar que só teremos resultados satisfatórios com a colaboração de todos”, afirmou o coronel Henrique.