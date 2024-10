Pedalinhos são uma das atrações do Zoo-VR, que funciona de terça a domingo, das 8h às 16h30 - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/10/2024 11:23

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) recebeu três novos pedalinhos, contando conta com 11 unidades do tipo em seu lago. As três unidades são parte das dez adquiridas pela prefeitura para modernizar a oferta da prática de lazer. Os pedalinhos são uma das atrações favoritas dos visitantes do zoológico, que fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados no final da Rua 93-C, na Vila Santa Cecília. A entrada no Zoo-VR, que funciona de terça a domingo, das 8h às 16h30, é gratuita, assim como o acesso aos pedalinhos. O acesso nas segundas-feiras é permitido apenas aos idosos cadastrados que participam do programa “Pesque e Não Pague”.

O diretor do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, afirmou que a aquisição de novos pedalinhos faz parte de uma série de melhorias. “Já recebemos novos coletes salva-vidas, equipamento obrigatório para usar os pedalinhos, e agora as três novas embarcações, que já estão disponíveis para o uso dos visitantes”, contou.

Jadiel explicou que, conforme forem chegando as outras unidades compradas, as antigas serão substituídas e colocadas para manutenção. “A ideia é ter pedalinhos reservas para sempre manter em torno de dez dentro d’água e atender melhor os visitantes”, falou, lembrando que o acesso aos pedalinhos é liberado de terça a domingo, das 8h30 às 16h, com intervalo de almoço para os guarda-vidas, de meio-dia até 13h.

Zoo-VR tem outras atrações para os visitantes

O Recinto de Imersão é outra atração muito procurada no Zoo-VR. Com cerca de 750m², o espaço abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como tartarugas e jabutis. As visitas guiadas por estudantes de Biologia acontecem pela manhã, entre 10h e 11h30, e à tarde, às 14h30. É permitida a entrada de grupos de dez pessoas por vez, que permanecem no recinto em torno de 15 minutos. O acesso também é gratuito.

O Zoológico de Volta Redonda possui cerca de 300 animais de várias espécies, todos resgatados de situações de maus tratos, cativeiros ilegais ou de situações que não permitiam mais o convívio deles na natureza. Além disso, conta com espaço para piquenique, parquinho para as crianças, que inclui brinquedos para Pessoas Com Deficiência (PCDs), e área verde para o lazer, já que está situado em meio à Mata Atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta.

“A área do parque infantil também passou por repaginação para receber as crianças durante as férias do meio do ano. Os brinquedos antigos foram reformados e ainda foram instaladas cinco novas atrações”, lembrou Jadiel Teixeira.