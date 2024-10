Neto foi reeleito para seu sexto mandato em Volta Redonda, com mais de 107 mil votos (73%) - Divulgação

Neto foi reeleito para seu sexto mandato em Volta Redonda, com mais de 107 mil votos (73%)Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:41

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (Progressistas), foi reeleito para o seu sexto mandato à frente do município. Neto, que tem como vice na chapa Sebastião Faria (diretor geral do Hospital São João Batista e também atual vice-prefeito), recebeu mais de 72,84% dos votos válidos, com 109.688 votos. O segundo colocado, o empresário Mauro Campos (Novo), ficou com 13,54% (20.386 votos), seguido do professor universitário Alexandre Habibe (PT), com 5,64% (8.493 votos). O município teve um total de 146.508 votos válidos, tendo ainda 8.984 (5,40%) votos nulos e 6.821 (4,10%) votos em branco, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Antônio Francisco Neto, de 68 anos, comerciante e empresário, teve três mandatos consecutivos como deputado estadual na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) - entre 1987 e 1997, antes de assumir como prefeito de Volta Redonda pela primeira vez, em 1997, sendo reeleito para mais um mandato em 2000. Neto foi eleito novamente prefeito em 2009, sendo também reeleito, permanecendo no cargo até 2016.



Em 2020, disputou o cargo mais uma vez, e agora foi reeleito para o sexto mandato consecutivo, com uma diferença de mais de 80 mil votos para o segundo colocado. Neto também foi secretário estadual da Receita (no governo Rosinha Garotinho) e presidente do Detran-RJ (no governo Sérgio Cabral).



Seis são detidos por crime eleitoral em Volta Redonda



Seis suspeitos de cometer crimes eleitorais foram presos em flagrante neste domingo de eleições - 6 de outubro - em Volta Redonda. Quatro suspeitos de compra de votos foram detidos por policiais militares, pela manhã, na Rua José Nicolau Sobrinho, no bairro Açude II.

Os PMs encontraram no automóvel em que o grupo estava R$ 3,9 mil e santinhos de um candidato. Os homens têm 42, 30, 22 e 18 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, para o registro da ocorrência.

Mais duas pessoas - uma mulher de 19 anos e um homem de 29 anos - foram detidos por distribuir santinhos, no bairro Santa Rita do Zarur. Eles estavam com materiais de candidatos diferentes, nos arredores de uma zona eleitoral. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, para o registro da ocorrência. Todas as denúncias foram recebidas e apuradas pela 90a Promotoria da Justiça Eleitoral (Volta Redonda).

A Câmara Municipal de Volta Redonda ficou com a seguinte composição para a próxima legislatura:



Renan Cury (PP) - 5.059 votos



Raone Ferreira (PSB) - 4.474 votos



Luciano Mineirinho (União Brasil) - 3.425 votos



Betinho Albertassi (Republicanos) - 3.170 votos



Nílton Alves de Faria, o Neném (PP) - 2.864 votos



Carla Duarte (PSD) - 2.668 votos



Edson Quinto (PL) - 2.571 votos



Rodrigo Furtado (PL) - 2.364 votos



Francisco Novaes (PP) - 2.305 votos



Rodrigo Nós do Povo (MDB) - 2.265 votos



Paulo Conrado (Podemos) - 2.138 votos



Severiano Câmara (União Brasil) - 2.125 votos



Wilsemar Curty, o Baixinho do Estádio (PSD) - 2.031 votos



Sidney Dinho (PRD) - 2.025 votos



Paulinho do Raio X (Republicanos) - 1.958 votos



Gemilson Sukinho (PSD) - 1.923 votos



Cacau da Padaria (Solidariedade) - 1.831 votos



Jorge de Oliveira,o Zoinho (Republicanos) - 1.782 votos



Gisele Klinger (PSB) - 1.493 votos



Vair Duré (PP) - 1.486 votos



Rodrigo Duarte (Agir) - 1.416 votos