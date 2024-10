Pacientes atendidos no mutirão mais recente têm entre 18 e 67 anos, e tiveram alta um dia após cirurgias - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/10/2024 20:38

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias ortopédica no último sábado (5), quando seis pacientes passaram por procedimentos com a equipe do médico-ortopedista Raphael Marchitto. Todos eles tiveram alta já no domingo (6).

Os pacientes atendidos no mutirão mais recente têm entre 18 e 67 anos. Dois deles passaram por videoartroscopia de joelho esquerdo, e outros quatro passaram por videoartroscopia de joelho direito – um deles também passou por reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) no mesmo joelho. Esse procedimento é realizado com o objetivo de reparar uma lesão no ligamento, essencial para manter a estabilidade do joelho.

A reconstrução do LCA é realizada em situações de lesões esportivas ou acidentes que provocam o rompimento do ligamento. A recuperação completa costuma levar entre seis meses e um ano, dependendo do paciente e da extensão da lesão, sendo necessário realizar fisioterapia para restaurar a força e mobilidade do joelho.

Os mutirões de cirurgias do Hospital São João Batista têm permitido à unidade oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, mantendo o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana – sem esquecer dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento. Além das cirurgias ortopédicas, os mutirões também são realizados nas áreas de oftalmologia e urologia.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que os mutirões fazem parte dos avanços na área da Saúde implementados pelo governo municipal desde 2021.

“Nós recebemos o São João Batista em situação dramática, quase fechando as portas. Não apenas recuperamos o hospital, como estamos com as obras de ampliação em estágio avançado. Também estamos construindo o Hospital da Criança ao lado do Hospital do Retiro, o Hospital dos Olhos na Ilha São João, realizamos 17 mil cirurgias de catarata, zeramos a fila de vários exames. E ainda tivemos e teremos muitas outras realizações, pois queremos que Volta Redonda continue sendo referência em saúde”, disse Neto.