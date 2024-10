Cerimônia de assinatura do contrato foi no gabinete do prefeito Neto, no Palácio 17 de Julho - Divulgação/Secom PMVR

Cerimônia de assinatura do contrato foi no gabinete do prefeito Neto, no Palácio 17 de JulhoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 08/10/2024 15:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda assinou, na tarde dessa segunda-feira (7), o contrato da nova fase do programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”. Desta vez, o governo municipal, a Caixa Econômica Federal (CEF) e a empresa Haec Congel Construções Gerais Ltda. formalizaram a construção de um empreendimento na Morada do Campo, na região do bairro Retiro. O novo residencial terá 192 unidades, divididas em seis blocos de apartamentos, com um investimento de R$ 31 milhões.

O prefeito Antonio Francisco Neto reafirmou que o “Minha Casa, Minha Vida” é o maior projeto social que já conheceu. “O programa foi lançado pelo Governo Federal em 2009, quando retornei à prefeitura pela primeira vez após dois mandatos seguidos entre 1997 e 2004. Assim que tive conhecimento da proposta, começamos a nos mobilizar para que Volta Redonda fosse beneficiada pelo programa. E com a implantação da nova fase do ‘Minha Casa, Minha Vida’ não foi diferente, nos apressamos para assinarmos os primeiros contratos no estado”, afirmou, ressaltando a qualidade superior dos empreendimentos na cidade, graças ao trabalho da construtora Haec Congel.

O município de Volta Redonda conta com 2,3 mil unidades do “Minha Casa, Minha Vida”. Os apartamentos ficam distribuídos em oito condomínios que ficam no Santa Cruz, que tem dois conjuntos; na Candelária; no São Sebastião; no Roma; no Jardim Cidade do Aço; Três Poços; e Belmonte. Agora, será construído este novo residencial na Morada do Campo.

O superintendente de Rede no Sul Fluminense da Caixa Econômica Federal, José Domingos Martins, parabenizou o prefeito Neto e toda a equipe envolvida com o programa “Minha Casa, Minha Vida” no município.

“A celeridade e seriedade com que tocam o projeto colocam Volta Redonda à frente dos outros municípios do estado. Por isso, estamos aqui hoje assinando o contrato do programa em 2024”, afirmou.

Ele estava acompanhado do superintendente-executivo de Varejo em Volta Redonda, Marcelo Albuquerque; da superintendente-executiva de Habitação, Mariana Brandão; do superintendente-executivo de Governo, Ricardo Molina; do gerente-geral de Rede, Miguel Mulano; e do coordenador de Rede de Habitação (ReHab), Felipe Romero.

Também participaram da cerimônia de assinatura do contrato, no gabinete do prefeito Neto, o vice-prefeito Sebastião Faria; o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) de Volta Redonda, Abimailton Pratti; os assessores da prefeitura Paulo Netto e Francisco Sertã; além do empresário Hélio Barbosa, da Haec Congel Construções Gerais Ltda., e os diretores da empresa: Maria Auxiliadora Duarte Abreu e Italo Picinin Paolucci.