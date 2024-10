Ação foi filmada por uma câmera; após o atropelamento, cachorro desapareceu - Divulgação/Semop PMVR

Ação foi filmada por uma câmera; após o atropelamento, cachorro desapareceuDivulgação/Semop PMVR

Publicado 08/10/2024 19:32

Volta Redonda - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estão auxiliando policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) na busca por um homem suspeito de atropelar um cachorro no fim da tarde de segunda-feira (7), em um sítio no bairro Candelária. O suspeito prestava serviços a uma cervejaria do bairro Aterrado. Nesta terça-feira (8), o dono da cervejaria foi intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.

A ação foi filmada por uma câmera. Após o atropelamento, o cachorro desapareceu. O dono do animal abriu um registro de ocorrência on-line na Polícia Civil. O caso está sendo investigado como maus-tratos a animal. Em comunicado oficial nas redes sociais, a cervejaria esclareceu que o prestador de serviços foi afastado.

“Esse comportamento é inadmissível e criminoso. Fomos demandados pela população e logo que soubemos do caso já identificamos o veículo utilizado no atropelamento e o seu proprietário. O suposto autor também já foi identificado, mas temos que seguir um rito de chamar o proprietário do veículo para prestar os devidos esclarecimentos. Pedimos que as pessoas denunciem e nos ajudem para que o cão, que está desaparecido, possa ser encontrado. Quem tiver informações sobre o paradeiro pode ligar para o 197, da Polícia Civil”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.