Na tentativa de fuga, homem colidiu motocicleta que conduzia contra a de um guarda municipalDivulgação/Semop PMVR

Publicado 08/10/2024 19:21

Volta Redonda - Um homem de 25 anos sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foi preso por guardas municipais nesta terça-feira (8) após desobedecer a uma ordem de parada e tentar fugir, em Volta Redonda. Na tentativa de fuga, o homem colidiu a motocicleta que conduzia contra a de um guarda municipal.

Os agentes faziam patrulhamento pelo Jardim Amália quando flagraram o condutor em alta velocidade, quase atingindo uma mulher que atravessava a faixa de pedestres. Os guardas então decidiram abordar o suspeito, que desobedeceu a ordem de parada e avançou o semáforo. Na tentativa de fuga, o condutor colidiu a moto que conduzia contra a moto de um guarda municipal que fazia um cerco, já no bairro São Geraldo. Ambos caíram e sofreram lesões leves.

Durante a abordagem, constatou-se que a motocicleta não tinha placa, estava sem retrovisores e o pneu traseiro estava em mau estado de conservação (careca). O condutor ainda calçava chinelos, o que não é permitido por lei e considerada uma infração média no trânsito.

O homem foi encaminhado à 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), onde foi descoberto que a moto possui registro, mas por algum motivo a placa acabou sendo removida. Além de responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o suspeito foi indiciado por desobediência e lesão corporal culposa.

Apertando o cerco contra imprudências

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou a ação que terminou com a prisão do suspeito e lembrou que as forças de segurança têm apertado o cerco contra imprudências no trânsito. Dados da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) mostram que houve um aumento de 31,74% nas autuações por direção sem CNH, de janeiro a setembro de 2024. Foram 356 em 2023, contra 469 este ano. O crescimento é atribuído à maior repressão à imprudência com operações e fiscalizações.

“Temos apertado o cerco contra irregularidades, imprudências ou qualquer situação que possa comprometer a segurança pública no município, como é o caso dos condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), sem capacete e motos sem placa ou com a descarga aberta – as motos barulhentas, que causam um grande transtorno. Esse tipo de veículo circulando sem identificação é um risco à sociedade, já que normalmente são usados para a prática delituosa pela facilidade na fuga. Nosso objetivo é sempre prezar por uma cidade em ordem, mais segura e principalmente para salvar vidas”, afirmou coronel Henrique.