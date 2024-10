Casa do Empreendedor realizou a primeira série de palestras de incentivo ao empreendedorismo - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A Casa do Empreendedor de Volta Redonda realizou a primeira série de palestras de incentivo ao empreendedorismo em unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). A iniciativa, que aconteceu entre o final do mês de setembro e início de outubro, lembra o Dia Nacional do Empreendedor (5 de outubro) e o Dia Municipal do Empreendedor, comemorado nesta terça-feira, 8. O público-alvo das palestras é formado pelos alunos dos cursos do Programa de Inclusão Produtiva da Smas e, neste primeiro momento, beneficiou 170 pessoas.

Funcionária da Casa do Empreendedor e consultores do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) fizeram oito palestras em quatro Centros de Referência de Assistência Social (Cras) – Açude, Mariana Torres, Monte Castelo e Retiro; nos dois Centros de Inclusão Produtiva (CIP) – Vila Rica/Tiradentes e Vila Mury; além da sede da Smas.

A atendente da Casa do Empreendedor, Cláudia Estevão, e os consultores do Sebrae, Ana Carolina, Sabrina Guimarães e Vitor de Oliveira, abordaram temas sobre “Como Otimizar suas Mídias Digitais”, “Oficina de Marketing Digital”, “Como Satisfazer e Encantar seus Clientes” e “Formalização do MEI”.

De acordo com a administradora do Regin, Cristina Moura, essa parceria com a Smas tem como objetivo mostrar para as pessoas que fazem os cursos de inclusão produtiva o potencial que elas têm para se tornarem empreendedores. “E assim, incentivar a formalização da atividade”, disse, acrescentando que a atividade será periódica e vai beneficiar mais pessoas.

Casa do Empreendedor fez quase 35 mil atendimentos a MEIs em VR

Volta Redonda conta hoje com 24.578 microempreendedores individuais, quase 1,6 mil formalizados entre 2021 e setembro de 2024. No mesmo período, a Casa do Empreendedor de Volta Redonda fez 34.836 atendimentos a MEIs do município.

A Casa do Empreendedor de Volta Redonda fica na Rua 535, nº 34, bairro Jardim Paraíba, e atende desde o Microempreendedor Individual (MEI) até empresas de grande porte. O horário de funcionamento é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.

O plantão do Regin (Sistema de Registro Integrado) no local, com funcionários das secretarias municipais de Fazenda (SMF), de Meio Ambiente (SMMA), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e da Vigilância Sanitária, é das 9h às 11h. O espaço conta ainda com atendimento da Jucerja (Junta Comercial do Rio de Janeiro) para o empresário de grande porte.

Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae

Em março deste ano, a Casa do Empreendedor de Volta Redonda recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento, que é o prêmio máximo no âmbito do estado do Rio de Janeiro. A premiação é uma iniciativa do Sebrae e só leva o Selo Ouro quem consegue cumprir todas as metas propostas pela entidade durante o ano de referência, em um prazo determinado.

E o serviço do setor também colaborou para que Volta Redonda ficasse entre os dez municípios finalistas na etapa nacional do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria “Cidade Empreendedora”. O município foi o vencedor da categoria no Estado do Rio de Janeiro, em março de 2024, o que o colocou em destaque entre os mais de 2,5 mil projetos em todo o país, com 240 municípios finalistas.

O prêmio foi conquistado por ações pautadas pela inovação, que buscaram a desburocratização, servindo-se de equipamentos como a Casa do Empreendedor, de práticas como a otimização das Compras Governamentais, o apoio ao Cooperativismo e Crédito, ao Empreendedorismo na Escola e Inclusão Produtiva.