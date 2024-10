Outras 39 intervenções já estão licitadas, beneficiando 28 localidades - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Outras 39 intervenções já estão licitadas, beneficiando 28 localidadesGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 09/10/2024 16:09

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), está realizando nove obras estruturais e de reforma – entre contenções de encostas, construção e revitalização de espaços públicos – em sete bairros, com mais de R$ 700 mil em investimentos. E também estão previstos outros cerca de R$ 2,8 milhões para obras que já estão licitadas pela autarquia municipal.

Dentre as nove intervenções em andamento, três acontecem no bairro Santo Agostinho. Uma delas é a obra de contenção de encosta com muro grampeado e projetado, além da colocação de guarda-corpo na Servidão Marapim, localizada na Rua Mutirão. Também está sendo feito muro de contenção com alvenaria e projetado em um trecho da Rua Bela Vista. Ainda no Santo Agostinho, os investimentos envolvem revitalização das rotatórias na Rua 1.050, próximo à Rua 1.052.

As intervenções de contenção preventivas contra as fortes chuvas também chegaram aos bairros: Três Poços, onde as equipes constroem muro de contenção em solo cimento na Avenida Paulo Erley Abrantes; Retiro, com construção e muro de contenção em solo grampeado e proteção de talude em concreto projetado na Rua Helvécio Pimenta; e Fazendinha – contenção em muro de solo cimento e concreto armado, entre as ruas Castelo e Narciso.

Revitalização de espaços públicos

Além das obras estruturais para evitar deslizamentos e outros transtornos provocados por dias de temporais, a série de intervenções também contempla melhorias em praças, calçadas e outros espaços públicos.

No bairro Brasilândia, a Praça Santos Ferreira, localizada na Avenida Ferroviária, está passando por reforma. No Conforto, as equipes realizam reparos e revitalização da estrutura e equipamentos da Praça Raimundo Andrade de Souza, na Rua 230. E no Vale da Colina está sendo construída nova calçada ao longo da Rua José Braz Vieira.

Mais investimentos

De acordo com o Furban-VR, já foram licitadas outras 39 obras, dentre contenções de encostas; reparos em guarda-corpos, escadas e calçadas; construção de muros; reforma de praças, quadras e campos; pintura e revitalização; além de intervenções de captação e drenagem de águas pluviais.

Estas obras vão beneficiar moradores de 28 localidades: Açude, Água Limpa, Aterrado, Caieiras, Cailândia, Centro, Conforto, Coqueiros, Eucaliptal, Fazendinha, Jardim Europa, Laranjal, Mariana Torres, Minerlândia, Nova Esperança, Padre Josimo, Retiro, Santa Cruz II, Santa Rita do Zarur, Santa Tereza, Santo Agostinho, São Geraldo, Siderópolis, Três Poços, Vila Americana, Vila Brasília, Vista Verde e Voldac.