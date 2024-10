Avenida, uma das principais da cidade, receberá 11 mil metros quadrados de novo asfalto - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/10/2024 16:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue promovendo melhorias no asfalto da cidade. Nesta semana, equipes da empresa contratada para a obra, com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (SMO), estão aplicando novo asfalto na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no trecho entre os bairros Voldac e Santa Rita do Zarur.

Os trabalhos envolvem escavação e fresagem do solo, além de aplicação da massa asfáltica. As equipes atuam por faixas para não atrapalhar o fluxo de veículos. No total, serão 11 mil metros quadrados de novo asfalto na avenida, que é uma das principais da cidade.

A previsão, de acordo com a empresa que toca a obra, é que o novo asfalto na Avenida Nossa Senhora do Amparo seja concluído nesta sexta-feira (11).

“Concluímos o asfaltamento de mais de 300 vias, em parceria com o governo estadual, e seguimos trabalhando para melhorar ainda mais ruas e avenidas da nossa cidade”, destacou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.