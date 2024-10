Secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique fez palestra para universitários em Barra Mansa - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 10/10/2024 18:15

Volta Redonda - A Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) participou nessa terça-feira (8), na Nova UBM – Centro Universitário de Barra Mansa, de uma palestra sobre a garantia e a violação dos direitos dos idosos. Durante o evento foi destacado o trabalho realizado pela Semop em Volta Redonda, com a criação da Patrulha de Proteção aos Idosos, serviço pioneiro que atua no combate a situações de violência, além de levar informações sobre os direitos das pessoas com 60 anos ou mais.

A participação da Semop ocorreu por meio do convite da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Anna Carolinne Licasalio da Costa, que atuou como coordenadora do evento. O público-alvo foram universitários dos cursos de Direito e Enfermagem.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou da necessidade da criação da Patrulha de Proteção ao Idoso, ocorrida em junho de 2022. Segundo ele, Volta Redonda é uma cidade que valoriza os idosos através da Saúde, da Assistência Social e do Esporte, mas havia uma lacuna da segurança.

“A Segurança Pública entrou nessa briga pelos direitos dos idosos, porque entendemos que o município faz muito bem o seu papel na garantia da qualidade de vida, mas havia essa lacuna da segurança. Muitos idosos sofriam violência e tentavam fugir desse problema por meio dos grupos de convivência ou com atividades esportivas. Mas não adiantava termos uma estrutura se os idosos não tinham conhecimento do Estatuto do Idoso e dos seus direitos”, disse o Coronel Henrique, referindo-se às capacitações promovidas pela Ordem Pública, que já capacitaram mais de 6 mil pessoas – a maioria idosos.

“Não adiantava termos o Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso) na delegacia, ou a Patrulha de Proteção ao Idoso, se eles não tinham conhecimento do Estatuto do Idoso e dos seus direitos. Por meio das palestras levamos informações que podem ajudar essas pessoas a identificar uma situação de abuso e a procurar os canais apropriados de denúncia.

Referência na proteção aos idosos

O secretário disse que essa não é a primeira vez que a Semop ministra esse tipo de palestra: ele já esteve em Barra do Piraí e Iguaba Grande, na Região dos Lagos, e que o objetivo sempre é fortalecer os direitos dos idosos.

“Temos um trabalho consistente na proteção aos idosos, com atividades e palestras sobre o Estatuto da Pessoa Idosa diariamente. Temos atuado também nos ônibus, abordando a questão dos assentos preferenciais e o direito do acesso ao coletivo. Dessa vez fomos convidados pela doutora Ana, o que demonstra que a nossa atuação já está sendo reconhecida pelo Poder Judiciário na mediação de conflitos, na prevenção, repressão e no cumprimento de medidas protetivas”, afirmou Coronel Henrique.

Participaram do evento a advogada e coordenadora do serviço de assistência social jurídica da Smas-VR (Secretaria Municipal de Assistência Social), Adriele Gama, e os membros da Patrulha de Proteção ao Idoso: a coordenadora Elisabete Teixeira, o psicólogo Victor Sobral, os guardas municipais De Almeida, Ana Lúcia Batista e o inspetor G. do Carmo.

Canais de denúncias

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência aos idosos, as pessoas podem ligar para o 197, telefone do Nuai, na Polícia Civil (93ª DP - Volta Redonda); 153, Guarda Municipal ou Disque Direitos Humanos; e o Disque 100 (serviço nacional). As pessoas também podem procurar ajuda na própria 93ª DP; com a Patrulha do Idoso; ou na Assistência Social Jurídica da Smas.