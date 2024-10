Neto se tornou o recordista de mandatos no Estado do Rio governando a mesma cidade - Divulgação

Neto se tornou o recordista de mandatos no Estado do Rio governando a mesma cidadeDivulgação

Publicado 11/10/2024 13:13

Volta Redonda - As eleições do último domingo (6 de outubro) confirmaram a continuidade do governo de Antônio Francisco Neto em Volta Redonda. Mais que isso: com 72,58% dos votos, ele foi eleito para seu sexto mandato como prefeito da maior cidade do Sul Fluminense.

Desta forma, Neto se tornou o recordista de mandatos no Estado, governando a mesma cidade.

A primeira gestão foi cumprida de 1997 a 2000, seguida pela reeleição até 2004. Depois de quatro anos longe do governo municipal, disputou e venceu em primeiro turno a eleição de 2008.

Em 2012, enfrentou o segundo turno pela primeira e única vez, mas foi novamente confirmado como preferido da população.

Após novo recesso de quatro anos fora da prefeitura, Neto venceu as eleições de 2016 no primeiro turno. No último domingo, tornou-se recordista de mandatos com mais uma vitória no primeiro turno.

“Toda minha carreira política se deve à confiança que o povo depositou em mim. Agradeço muito ao povo de Volta Redonda por tudo. Tenho também de ser muito grato ao governador Cláudio Castro pelo carinho com nosso povo. Sem a ajuda dele e do deputado federal Doutor Luizinho, não teria sido possível recuperar nossa Volta Redonda”, disse Neto.

Antonio Francisco Neto foi deputado estadual por três mandatos, além de ter sido presidente da CEHAB (Companhia Estadual de Habitação), secretário estadual da Receita e presidente do Detran-RJ.