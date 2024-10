Expansão foi iniciada nesta sexta-feira (11), em cerimônia na Praça Sávio Gama - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 11/10/2024 16:35

Volta Redonda - A Operação “Segurança Presente”, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, iniciou nesta sexta-feira (11) o projeto piloto de expansão para o bairro Aterrado. O objetivo é aumentar a segurança de usuários e trabalhadores, com foco no comércio e na área social, retirando pessoas em situação de rua dessa condição e estabelecendo uma relação de confiança com a população. O projeto já conta com bases em outros importantes centros comerciais da cidade: Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto (Centro), além da Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no Laranjal.

A entrega simbólica da chave da viatura que dará apoio à operação – que contará ainda com quatro policiais militares que atuarão diariamente das 8h às 20h – foi realizada pela manhã, na Praça Sávio Gama, em frente à sede da administração municipal, o Palácio 17 de Julho, com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do deputado estadual Munir Neto, do delegado da 93ª Delegacia de Polícia (DP), Vinícius de Mello Coutinho, e outras autoridades, além de representantes do setor comercial da cidade.

O major José Eduardo Martins Silvério, que coordena a Operação “Segurança Presente em Volta Redonda”, participou da apresentação dos modelos de viaturas aos comerciantes e à população do bairro, e explicou que a atuação será com foco no comércio, na segurança das pessoas, na diminuição dos roubos na região.

“Agradeço ao governador do Estado, Cláudio Castro, por essa oportunidade de estar ampliando a operação; ao prefeito Neto, que é um grande apoiador da operação; ao nosso secretário de Governo, André Moura; ao coronel Henrique, secretário municipal de Ordem Pública; e ao superintendente da Operação ‘Segurança Presente’, coronel Caetano”, enumerou major Silvério.

O deputado Munir Neto, que é um dos que solicitou a implantação e ampliação da “Segurança Presente” na cidade, fez a entrega da chave da viatura e, ao lado das autoridades presentes – dentre elas, o vereador reeleito Neném, e a vereadora eleita Carla Duarte –, falou sobre a importância do programa e que o objetivo é expandir para outros centros comerciais.

“Muito feliz de ver a ‘Segurança Presente’ ser ampliada. Começamos na Vila, Amaral Peixoto (Centro), rodoviária, e agora no Aterrado. E nosso próximo projeto é levar para o Retiro. Temos que trabalhar muito a segurança em parceria com o social. Está aqui o vereador Neném, representando a segurança; a vereadora Carla, representando o social, e isso vai fazer as coisas evoluírem muito também na Câmara Municipal”, ressaltou Munir.

Entidades comerciais elogiam expansão do programa

O presidente da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda), Leonardo Almeida, afirmou que é muito importante para o comércio poder contar com a operação em mais um bairro. “É gratificante ver a Segurança Presente chegando ao Aterrado, que é um bairro tão importante para o nosso município. Já vimos que atua na Vila, no Centro, e como isso inibe, como essa segurança nos dá mais poder, mais agilidade, a gente tem mais viaturas”.

“Estamos muito contentes. O trabalho que já tem sido feito na Vila, na Amaral Peixoto, pelo o que eu tenho acompanhado, tem sido de excelentes resultados, e acredito que o comerciante, de uma maneira geral, esteja se sentindo muito mais seguro para poder abrir suas lojas e trabalhar, principalmente o pequeno, o médio empresário, que se sente muito mais ameaçado pela falta de segurança. Então eu acredito que agora vai melhorar muito mesmo”, disse Levi Freitas, presidente do Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda).

Também pelo setor do comércio, o presidente da Aciap-VR (Associação Comercial de Volta Redonda), Maycon Abrantes, ressaltou que com mais essa melhoria os empresários estarão mais seguros para trabalhar e poder atender da melhor forma possível.

“A gente vive num país no qual muitas cidades não têm essa estrutura que nós temos aqui. A gente hoje tem monitoramento em toda a cidade por câmera. Nós temos agora a ‘Segurança Presente’ nos três principais centros comerciais da cidade. E já com a informação de que o próximo será o Retiro. A gente fica muito feliz de poder passar essa informação e essa conquista para os nossos empresários”, celebrou Maycon Abrantes.

Integração reforçada entre as forças de segurança

O prefeito Neto agradeceu ao governo estadual pela parceria e destacou o trabalho integrado realizado pelas forças de segurança na cidade. “Agradeço ao governador Cláudio Castro pela ajuda, pela parceria. O ‘Segurança Presente, de fato, é um ganho muito grande. A nossa parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a Guarda Municipal (GMVR), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) tem trazido um resultado muito positivo. E a presença das instituições do comércio aqui é uma satisfação, porque os números na Vila, por exemplo, representaram uma redução muito grande na criminalidade. E aqui no Aterrado, com certeza, o efeito será o mesmo”, frisou Neto.

De acordo com o último balanço da Operação “Segurança Presente”, nos últimos três meses – agosto, setembro e outubro – o número de delitos está zerado nas regiões onde o programa já atua (Vila, Centro e rodoviária). Esse resultado positivo é elogiado pelo comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardemberg.

“É essencial o policiamento da ‘Segurança Presente’, essa parceria entre a operação e o batalhão é fundamental para a cidade. Expandir para um centro comercial como o Aterrado permite ao batalhão capitanear seus recursos para outras áreas. Sem sombra de dúvida vai agregar e agradece às autoridades que trouxeram e expandiram esse projeto”, falou o comandante Sardemberg.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, falou sobre a contribuição da Operação “Segurança Presente” para a cidade. “O ‘Segurança Presente’ tem sido um sucesso onde ocupa e, chegando ao Aterrado, entendemos que vai agregar muito à segurança pública, vai fortalecer ainda mais a integração entre os órgãos de segurança, e vamos conseguir otimizar os recursos. Certamente, através de uma segurança de proximidade, a população de Volta Redonda vai sentir a presença da segurança pública, além de os resultados já serem positivos em Volta Redonda”.

Números históricos na redução de crimes

Esses resultados positivos são retratados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), apontando que Volta Redonda fechou o primeiro semestre do ano com queda de 50% nos índices criminais, além de, em 2023, obter o recorde de menor índice de roubos de rua e furtos de veículos dos últimos 20 anos.

O prefeito Neto acrescentou que o investimento do governo municipal na segurança pública foi fundamental para essa melhoria nos índices. “Hoje temos mais de 1.600 câmeras de monitoramento, compramos 15 viaturas e vamos ampliar cada vez mais os investimentos para fazer da nossa segurança uma referência”.