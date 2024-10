Em comemoração ao Dia das Crianças, Zoo-VR vai oferecer programação especial - Arquivo/Secom PMVR

Em comemoração ao Dia das Crianças, Zoo-VR vai oferecer programação especial Arquivo/Secom PMVR

Publicado 11/10/2024 16:21

Volta Redonda - Em comemoração ao Dia das Crianças, o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) vai oferecer uma programação especial e divertida, sendo totalmente gratuita. Neste sábado - 12 de outubro - a partir das 9h, o Zoo vai distribuir pipoca e picolé. Além disso, a criançada terá acesso a toda estrutura de brinquedos do parque, além de cama elástica e pula-pula. Já no domingo (13), também das 9h às 16h30, haverá recreação numa parceria do Zoológico Municipal com o Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio).

“Convidamos todas as crianças de Volta Redonda a passarem um dia divertido com a gente neste espaço arborizado e com brinquedos. Todo ano temos a preocupação de montar uma programação totalmente dedicada à criançada, com classificação livre. O ambiente do Zoológico Municipal já é conhecido das famílias não só de Volta Redonda, mas de toda a região, sendo um dos poucos no estado com entrada de graça”, disse o coordenador do Zoo-VR, biólogo Jadiel Teixeira.

Brinquedos com acessibilidade

Vale lembrar que o parquinho das crianças do zoológico conta com dois brinquedos – um balanço e uma gangorra – adaptados para cadeirantes. O objetivo é que as crianças do grupo de PCDs (Pessoas Com Deficiência) brinquem junto com as outras, cada uma do seu lado do equipamento.

Localizado na Rua 93-C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o Zoológico Municipal de Volta Redonda tem ainda diversas atrações, como os cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta.

Programação especial Dia das Crianças

12/10

9h – Distribuição de pipoca e picolé

13/10

9h às 16h30 – Recreação equipe Sesc-RJ