Interessados podem acessar site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados até 30 de novembroCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/10/2024 12:26

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda disponibilizou o site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados para aposentados ou pensionistas que moram no município solicitarem o desconto no IPTU 2025. O pedido on-line está aberto até o dia 30 de novembro, garantindo mais comodidade e rapidez ao contribuinte.

O desconto, que pode chegar a até 50%, é oferecido a aposentados e pensionistas que atendem a alguns critérios: é necessário ser aposentado ou pensionista por morte, com comprovação de certidão de casamento ou de óbito; ter uma renda de até 10 salários mínimos; ser proprietário ou possuidor do imóvel onde mora; e não ter débitos com a prefeitura, incluindo o IPTU 2024, que precisa estar quitado.

O processo é simples, basta acessar o site, baixar o requerimento, preencher e enviar com a documentação necessária (pode ser foto ou escaneada), como RG, CPF e o comprovante atualizado do benefício de aposentadoria ou pensão. Após o envio é só aguardar a análise. Você pode acompanhar o andamento diretamente no site da prefeitura, com o número da inscrição imobiliária.

Facilidade e agilidade para requerer o desconto

Segundo a gerente do Departamento Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Amanda Costa dos Santos, a ideia é facilitar ao máximo. “Fazer o requerimento pela internet é uma forma de evitar filas e agilizar o processo. Você pode fazer tudo do conforto da sua casa, usando um celular ou computador. E a resposta também chega on-line, sem a necessidade de ir até a prefeitura,” explicou.

São mais de 11 mil aposentados e pensionistas que podem se beneficiar dessa facilidade. A assessora da SMF, Aline Fernandes, reforça: “a solicitação on-line é rápida, fácil e feita para dar mais comodidade ao contribuinte”.

Prefeitura disponibiliza ajuda para solicitação on-line

Caso você não tenha acesso à internet ou enfrente dificuldades para realizar a solicitação on-line, não precisa se preocupar. A Subprefeitura, localizada no bairro Retiro, oferece atendimento presencial das 9h às 17h. Além disso, a Prefeitura de Volta Redonda disponibilizou uma equipe de apoio no prédio do Furban (Fundo Comunitário do município), ao lado da sede principal. O atendimento no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, oferecendo todo o suporte necessário para que você possa garantir o seu desconto no IPTU.

Além disso, em caso de dúvidas, o contribuinte pode ligar para a central de atendimento da prefeitura, pelo número 156.