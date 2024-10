Projeto vai atender 29 mil pontos de iluminação em toda Volta Redonda - Cris Oliveira/Secom PMVR

Projeto vai atender 29 mil pontos de iluminação em toda Volta RedondaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/10/2024 12:15

Volta Redonda - A nova iluminação de LED que está sendo implementada em Volta Redonda, como parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, já chegou a mais de 22,5 mil pontos da cidade. A substituição das lâmpadas amarelas (de sódio) pelos novos modelos acontece por meio de parceria com o governo estadual e já atingiu 77% do previsto, que é atender 29 mil pontos de iluminação em toda Volta Redonda.

De acordo com o balanço deste mês de outubro, do projeto de eficiência energética do município, foram instaladas recentemente 770 lâmpadas de LED. O coordenador do projeto, engenheiro Sebastião Leite, explica que essa tecnologia gera menos necessidade de manutenção, sendo de maior durabilidade e baixo consumo de energia. O objetivo é garantir mais luminosidade aos logradouros, colaborando para a segurança em toda a cidade.

“Estamos avançando cada vez mais para deixar toda Volta Redonda mais iluminada. E uma cidade bem iluminada contribui para a segurança da população. Agradeço por mais essa parceria com o Governo do Estado, que tanto tem nos ajudado a deixar Volta Redonda uma cidade a cada dia melhor para viver”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Economia aos cofres públicos

Além de promover mais luminosidade para os bairros, a substituição das lâmpadas amarelas antigas pelos novos modelos de LED também promove economia ao município. Segundo o levantamento da equipe de eficiência energética, até este mês de outubro o investimento já garantiu uma economia de mais de R$ 686 mil mensais aos cofres públicos.

“Essa economia contribui para melhorarmos os investimentos na cidade, inclusive em outras áreas importantes, tornando os serviços públicos cada vez melhores para a população de Volta Redonda”, frisou o prefeito Neto.