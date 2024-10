Amazona Isabela Machado foi a campeã da competição, montando Dom Quixote - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/10/2024 18:20

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), foi destaque no Campeonato Estadual de Amazonas Lúcia de Faria Alegria Simões e Taça Rio de Amazonas 2024, que aconteceu no último fim de semana na Sociedade Hípica Brasileira, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. A amazona Isabela Machado foi a campeã da competição, montando Dom Quixote. Ela venceu na Categoria Ladies 80, prova com obstáculos de 80 centímetros.

As “Meninas de Aço” da EMHVR participaram do Campeonato Estadual de Amazonas com 12 atletas e nove animais, conquistando o sexto lugar geral entre as 21 equipes inscritas. Outros destaques entre as amazonas de Volta Redonda foram Thiciane Brune dos Santos da Silva, que fechou o campeonato na quinta colocação geral montando Golden Boy; Isabela de Miranda Ribeiro, que ficou em segundo lugar na prova de domingo com obstáculos de 60 centímetros e terminou o campeonato em 11º lugar geral entre 61 concorrentes; e ainda Lara Kozlowski Martins, que conquistou o terceiro lugar na mesma prova, disputada no domingo (13).

Também participaram do Campeonato Estadual de Amazonas pela Escola de Hipismo de Volta Redonda as amazonas Cristina Sales Ruffini, Mellina Souza Neves Lima, Julia Folly Barbosa, Ellysa Faria de Oliveira Rocha, Marina Silva Campos, Lara Torres Ananias, Marcelia Cristiane Salgueiro e Barbara de Miranda Ribeiro. Os animais foram El Baron, Last Catar, Golden Boy, Dom Quixote, Vagalume, SL Banze, Cositina FP, Ximbica e Asaph.

“Essa foi uma competição só para as meninas, e mais uma vez elas brilharam. No Campeonato Brasileiro de Salto – Escola de Equitação e Aspirantes, disputado em julho passado em Curitiba (PR), conquistamos 19 medalhas, entre elas a da amazona Cristina Sales Ruffini, vice-campeã na categoria Principal. Nossa escola tem atletas em ascensão, entre meninos e meninas, mas dessa vez vamos exaltar a conquista delas”, comentou o treinador do grupo, Yasser Pereira.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, idealizador da escolinha criada em 2003, fala com orgulho das atletas da EMHVR. “Vocês merecem os parabéns pelas conquistas, pelo espírito de equipe, pela dedicação ao esporte e pelo respeito aos profissionais da escola. Vocês são um orgulho para Volta Redonda”, afirmou.

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda foi criada em 2003, no segundo mandato do prefeito Neto. Sob responsabilidade da Fundação Beatriz Gama, ela é reconhecida pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil.