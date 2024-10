Veículo ficou apreendido e caso será investigado pela 93ª Delegacia de Polícia Civil - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 14/10/2024 18:28 | Atualizado 14/10/2024 18:34

Volta Redonda - Um jovem de 20 anos não habilitado foi flagrado nesse domingo (13), por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, conduzindo uma motocicleta adulterada em Volta Redonda. O flagrante ocorreu durante uma operação de rotina no bairro Siderópolis. Além de não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o rapaz não tinha documentação da motocicleta e alegou que a comprou pela internet. O veículo foi apreendido e o caso será investigado pela 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda).

Os agentes tiveram a atenção voltada ao condutor após verem ele conduzindo a motocicleta sem retrovisores, com os faróis apagados e o escapamento aberto, provocando um barulho alto, transportando uma bicicleta pequena desmontada. Durante a abordagem, o jovem disse não ter CNH e nem documentação da moto, e que estaria indo andar de bicicleta no bairro Tiradentes. Os policiais descobriram ainda que a numeração do motor era diferente da placa que o veículo ostentava. Por isso, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, reforçou que o foco do Sistema Integrado de Segurança é atuar em qualquer situação que possa comprometer a segurança pública em Volta Redonda, incluindo os condutores sem CNH e as motos sem placa ou barulhentas.

“Condutores sem CNH, sem capacete, motos sem placa ou barulhentas causam um grande transtorno para a sociedade. Esse tipo de veículo circulando sem identificação acaba sendo um risco à população, já que normalmente esse tipo de veículo é utilizado para a prática delituosa pela facilidade na fuga. Nosso objetivo é prezar por uma cidade em ordem e mais segura. Parabenizo os agentes envolvidos nesta ação, que atuaram com agilidade e eficiência, fazendo cumprir o que prevê a lei”, afirmou coronel Henrique.