Alunos da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, participarão de etapa da First Lego League Challenge - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/10/2024 18:48

Volta Redonda - Um grupo de alunos da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda, irá participar em dezembro, na cidade do Rio de Janeiro, da etapa regional do FLL (First Lego League Challenge) – considerado o maior torneio de robótica do mundo, reunindo estudantes de 9 a 15 anos. A participação será viabilizada por meio de parceria com o sistema Firjan/Sesi, que realizou a doação de um tapete utilizado para a competição durante encontro no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto na última semana.

Estiveram presentes na ocasião o coordenador do Firjan/Senai, Marcos Cappato; a gerente do Firjan/Senai/Sesi, Claudia Holzwarth; a diretora do Sesi, Juliana Baratieri; os secretários municipais de Educação, Osvaldir Denadai, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré; e o diretor da E.M. Walmir de Freitas Monteiro e coordenador de Robótica da Secretaria Municipal de Educação (SME), Felipe Nóbrega.

O tapete doado para a equipe de alunos volta-redondenses é essencial em competições de robótica, pois cada um deles apresenta missões específicas que os robôs precisam completar, testando habilidades em programação, engenharia e trabalho em equipe. A iniciativa com os alunos está inserida no Robótica Volta Redonda (RVR), programa de robótica do município.

A Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro foi agraciada com a doação por parte do Sesi por ter desenvolvido um trabalho relativo ao torneio First Lego League (FLL) ao longo do ano letivo – que inclui uma parceria com o Instituto Positivo, que investiu R$ 40 mil em materiais para ampliar o projeto pedagógico de robótica.

Participação em mais torneios

Felipe Nóbrega explica que o programa de robótica abarca todas as escolas da rede municipal de ensino. Com a doação de material feita pelo Instituto Positivo, a Walmir de Freitas Monteiro pôde desenvolver o projeto de FLL e convidar o Sesi para vir fazer o julgamento do trabalho.

“Graças a esse trabalho que desenvolvemos, o Sesi fez a doação de um tapete para a escola e que remete à nova temporada, que é a ‘Supermerge’, sobre os oceanos. Assim poderemos colocar a equipe de competição da escola para participar dos torneios, inclusive pela primeira vez no FLL”, disse. "O objetivo é que a escola seja um piloto para que outras eventualmente possam participar desse campeonato, que é um dos maiores torneios de robótica do mundo.”

Vão representar Volta Redonda no torneio – marcado para 4 e 5 de dezembro no Rio de Janeiro, dez integrantes da equipe de competições da escola, a Tecnobots. Eles vão treinar durante a semana, tanto na unidade de ensino quanto no Sesi de Volta Redonda, a fim de desenvolverem o projeto de inovação e o robô propriamente dito.

Resultados

Nas mais recentes competições de que participaram, os jovens do programa RVR conseguiram cinco pódios no torneio Fira (três ouros, uma prata e um bronze) e outros seis no Torneio Juvenil de Robótica, sendo três ouros, uma medalha de prata e duas de bronze.

“Nós damos total apoio para os nossos estudantes, e ficamos felizes em ver o tanto que já alcançaram. E o resultado é esse: parcerias com instituições que acreditam na seriedade do nosso trabalho e a dedicação dos professores e estudantes”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, ressalta que a participação dos estudantes em competições de robótica completa o trabalho feito com tecnologia e inovação nas escolas públicas do município.

“Os investimentos em tecnologia educacional proporcionam o desenvolvimento dos estudantes e preparam nossa juventude para o futuro da educação. Programação, robótica e pensamento computacional são as palavras-chave para o crescimento”, afirmou o secretário.

Sobre o FLL

O First Lego League é um programa que visa desafiar estudantes na faixa dos nove aos 15 anos a buscarem soluções para problemas da sociedade moderna, a partir de um mergulho no conceito de STEAM, acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. De acordo com as regras para cada temporada, eles constroem os robôs que precisam realizar missões, tendo como base a tecnologia Lego Spike Prime.

“Nós ficamos imensamente felizes em viabilizar a participação dos nossos alunos em torneios de grande visibilidade, como é o caso do FLL. Oferecer e desenvolver a robótica nas escolas públicas é uma forma de fomentar a inovação entre os jovens, sendo esse um dos principais objetivos da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo)”, disse o secretário Sérgio Sodré.

“Não podemos deixar de registrar o nosso agradecimento à equipe do Sesi/Senai pela grande parceria, que se estreita a cada dia. Temos certeza de que as crianças terão um desempenho brilhante e representarão Volta Redonda de forma sensacional”, acrescentou. “Seguiremos avançando cada vez mais para que Volta Redonda seja nacionalmente conhecida pela robótica e pela qualidade dos projetos ofertados em nossa rede pública.”