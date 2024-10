Hospital São João Batista prossegue com mutirões de cirurgias nos fins de semana - Divulgação/Secom PMVR

Hospital São João Batista prossegue com mutirões de cirurgias nos fins de semanaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 14/10/2024 18:53

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, prossegue com os mutirões de cirurgias nos finais de semana. Desta vez, foram realizados dez procedimentos entre a sexta-feira (11) e sábado (12), sendo oito deles de oftalmologia e mais dois de ortopedia.

As cirurgias oftalmológicas foram realizadas no último sábado pelo médico Gabriel Lopes, em pacientes com idades entre 40 e 75 anos, que tiveram alta no mesmo dia. O procedimento realizado foi a vitrectomia, indicada para problemas na retina e no vítreo do olho, e que consiste na remoção de parte ou de todo o vítreo, que é a substância gelatinosa que preenche o interior do olho. Ela é substituída por uma solução salina, gás ou óleo de silicone, e esse tipo de cirurgia é indicado para tratar problemas como retinopatia diabética, descolamento de retina, buraco macular, hemorragia vítrea e complicações de cirurgias de catarata.

Os procedimentos ortopédicos foram realizados na sexta e sábado pela equipe do doutor Juliano Coelho, responsável pelo programa Coluna Reta – direcionado para problemas na coluna em alunos da rede municipal de ensino. Duas pacientes, de 17 e 19 anos, passaram pelo tratamento cirúrgico de escoliose e têm alta programada para quarta-feira (16). A escoliose é uma condição em que se observa uma curvatura anormal na coluna vertebral, em que o paciente pode ser sofrer com dor nas costas e desconforto, entre outros transtornos.

Os mutirões de cirurgias permitem ao Hospital São João Batista oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, mantendo espaço durante a semana para as cirurgias eletivas agendadas – sem esquecer dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

“É motivo de orgulho saber que pudemos melhorar a vida de mais dez pessoas com esse novo mutirão. De um hospital prestes a fechar as portas, o São João Batista, agora, bate recordes de cirurgias. Nosso compromisso de fazer de Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver continua firme”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.