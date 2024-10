Com o suspeito os PMs encontraram drogas e um revólver calibre 38 - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/10/2024 12:22 | Atualizado 16/10/2024 12:26

Volta Redonda - Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 22 anos, por suspeita de tráfico de drogas, por volta de 15h desta terça-feira (16), no condomínio Minha Casa, Minha Vida no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Com o suspeito os PMs encontraram drogas e um revólver calibre 38.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento teve a atenção despertada por um grupo, que assim que avistou a viatura, tentou fugir. Um dos suspeitos estava com uma bolsa tiracolo e uma sacola plástica nas mãos, e pulou a janela de um apartamento abandonado, na tentativa de fuga. Um dos PMs também pulou a janela atrás do fugitivo e conseguiu detê-lo dentro do imóvel, já sem as bolsas.

Após uma busca, as bolsas com drogas e um revólver calibre 38, com cinco munições, foram encontradas dentro da privada do único banheiro da residência. O suspeito assumiu que estava vendendo entorpecentes e que tentou se livrar do material. Ele alegou ainda estar com fortes dores em um dos pés, em decorrência da tentativa de fuga, e foi conduzido pela guarnição até o Hospital São João Batista, onde recebeu atendimento médico.

O suspeito foi então encaminhado à 93a Delegacia Polícia de Civil (Volta Redonda), onde foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo preso. Na bolsa foram encontrados 140 pinos de cocaína, totalizando 106 gramas da droga, além de um rádio comunicador, R$ 40 em espécie e um celular.