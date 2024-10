Trabalhos incluem alvenaria, elétrica, pintura, acabamentos, entre outros - Cris Oliveira/Secom PMVR

Trabalhos incluem alvenaria, elétrica, pintura, acabamentos, entre outrosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 17/10/2024 13:09

Volta Redonda - As obras de ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, seguem avançando em diversas frentes. Segundo a empresa responsável pelos serviços, a MMC Engenharia, 60% da infraestrutura geral encontram-se concluídas, e os trabalhos englobam as partes de alvenaria, elétrica, pintura, acabamentos, ar-condicionado e tubulações de gases medicinais, entre outros.

Um dos serviços que avançaram foi o de instalação do revestimento cerâmico nas paredes, e teve início colocação dos pisos porcelanato no quarto e quinto pavimentos. O trabalho de instalação de piso cimentício de alta resistência na calçada de acesso ao G2 (segundo andar de estacionamento) e a lateral do prédio também prosseguiu, e foram instalados mais peitoris em requadros em janelas internas e externas – essas últimas com pingadeira.

Ainda segundo a empresa, houve avanços na fabricação e instalação de dutos de ar-condicionado do quarto andar, incluindo aí o início do isolamento termoacústico e sua passagem de cabos de elétrica no G3 (terceiro andar de estacionamento) e no sexto pavimento.

Os serviços de alvenaria e emboço do G1 (primeiro andar de estacionamento) estão 80% prontos. Foi realizada, ainda, toda a pintura intumescente do G1 e G2, respectivamente, e a pintura de acabamento na cor preta somente do G1. Voltando ao sexto andar, ali foi feita a montagem das eletrocalhas para a instalação da iluminação. A empresa informou ainda que foram realizadas as instalações das tubulações de cobre referente aos gases medicinais no quarto e quinto pavimentos, e dos quadros gerais de elétrica e do ar-condicionado.

Panorama

No geral, a MMC Engenharia informou que toda a pintura intumescente dos estacionamentos foi concluída, assim como 20% dos dutos, assentamentos e instalações do ar-condicionado; 90% da alimentação dos quadros elétricos; e 20% dos quadros elétricos estão montados e instalados. Também foi realizada a instalação de 70% dos gases medicinais; 85% do piso porcelanato; 70% do revestimento cerâmico das paredes; 50% dos peitoris em requadro externo; 40% das janelas externas; 80% do piso cimentício da calçada; 90% na instalação do sistema de combate a incêndio.

Atualmente, a empresa tem dado continuidade às instalações dos dutos de ar-condicionado nos dois pavimentos destinados à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e Centro Cirúrgico, com expectativa de concluir 70% dessa instalação ainda neste mês.

Recuperação, ampliação e legado

“Ficamos muito felizes por termos não apenas recuperado o hospital, mas em ver as obras de ampliação avançando”, afirma o diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria. “Quando assumimos a direção, em janeiro de 2021, ele estava à beira de fechar as portas, numa situação caótica, e teremos, em breve, uma unidade com uma estrutura ampliada e melhorada, um legado para a população de Volta Redonda.”

O prefeito Antonio Francisco Neto acrescentou que a reforma e ampliação do HSJB faz parte da promessa de que o município voltaria a ter um serviço de saúde de referência. “Conseguimos zerar a fila de muitos exames, adquirimos equipamentos modernos, reformamos a Policlínica da Mulher. Também inauguramos o Centro Cardiológico, realizamos mais de 18 mil cirurgias de catarata, estamos construindo os hospitais dos Olhos e da Criança e ainda o Hospital Veterinário. E ainda vamos realizar muito mais”, disse.