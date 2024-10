Prefeitura orienta população sobre necessidade de prevenção, por causa da chegada do calor e chuvas - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 17/10/2024 15:14

Volta Redonda - O LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) realizado neste mês de outubro pela Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, aponta risco médio (2,8%) para as arboviroses – dengue, zika e Chikungunya na cidade. Com um leve aumento no indicador que mede a infestação o mosquito em relação ao mapeamento de julho (1,2%), a prefeitura orienta a população sobre a necessidade da prevenção – principalmente nessa época do ano, em que se inicia os períodos de maior temperatura e incidência de chuvas, favoráveis à proliferação do mosquito.

“A prefeitura vai continuar intensificando as ações através dos agentes de saúde e com outras secretarias, mas a gente precisa da ajuda da população, vistoriando as suas residências por 10 minutos, uma vez por semana, verificando calhas, caixas d’água, pratinhos de planta e todo e qualquer recipiente que possa acumular água e servir de criadouro para o mosquito”, explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, lembrando que a época de verão que se aproxima é a mais propícia para o desenvolvimento do mosquito, sendo necessário o trabalho preventivo.

De acordo com a Vigilância Ambiental, em janeiro o índice era de 7,1%, em maio foi de 2,2%, e em julho era 1,2%, sendo o índice de 1% o indicado pelas autoridades de saúde.

Ainda segundo LIRAa, do total de criadouros identificados em outubro, quase metade (45,2%) foi em depósitos móveis (pratos de plantas, bebedouros de animais); 35,7% de focos foram registrados nos depósitos fixos (calhas, piscinas e ralos); 6,4% em latões e tonéis; 5,7% em depósitos naturais (bromélias, buracos em árvores); 3,8% em lixos e materiais recicláveis (latas, sucatas e entulhos); 2,5% em pneus; e 0,6% em caixas d’água.

A conscientização de todos é muito importante. A maioria dos criadouros é encontrada nas residências, e todos devemos manter vigilância, sem relaxar no combate ao mosquito. A vistoria semanal em casa é fundamental para eliminarmos possíveis focos do Aedes, principalmente neste período com maior temperatura e frequência de chuvas”, ressaltou Janaína.

Tabela comparativa LIRAa 2024

Siderlândia, Padre Josimo, Jardim Belmonte e Belmonte – janeiro (12,3%); maio (1,4%); julho (1,1%); outubro (3,2%).

Açude I, II, III, IV, Fundação Beatriz Gama, Morada do Campo, Jardim Cidade do Aço e Retiro III – janeiro (4,6%); maio (3,5%); julho (1,2%); outubro (3,1%).

Retiro II, Coqueiros, Mariana Torres, Vila Brasília, Belo Horizonte, Nova Esperança e Verde Vale – janeiro (8,8%); maio (4%); julho (1,3%); outubro (5,5%).

Santa Cruz I e II, Santa Rita do Zarur, Jardim Caroline, Voldac, São Sebastião, Dom Bosco, Pinto da Serra e São Luiz – janeiro (6,2%); maio (1,1%); julho (1,1%); outubro (1,4%).

Vila Mury, Limoeiro, Jardim Primavera, Retiro I, Jardim Veneza, San Remo, Barreira Cravo, Aero Clube, Niterói, Eldorado, Mirante do Vale e Fazendinha – janeiro (5,1%); maio (0%); julho (0,5%); outubro (0,4%).

Água Limpa, Caieiras, Cailândia, Nova Primavera, Brasilândia, Parque do Contorno, Três Poços, Vila Rica/Três Poços e Pedreira – janeiro (9,6%); maio (2,4%); julho (0,2%); outubro (2,3%).

Santo Agostinho, Parque das Ilhas, Ilha Parque, Parque São Jorge, Volta Grande, Morro da Conquista, Morro da Caviana, Morro da Paz e Morro da Harmonia – janeiro (2,8%); maio (0,7%); julho (0,2%); outubro (0,7%).

São Geraldo, Jardim Amália, Jardim Normândia, Monte Castelo, São João, Colina, Morada da Colina, Jardim Tancredo Neves, Laranjal, Centro e Núcleo Neuza Brizola – janeiro (5,3%); maio (3,2%); julho (2,6%); outubro (3,7%).

Jardim Belvedere, Cidade Nova, Casa de Pedra, Siderópolis, Jardim Tiradentes, Bela Vista, Rústico, Santa Teresa, Jardim Vila Rica, Vila Santa Cecília, Sessenta e Jardim Esperança – janeiro (7,4%); maio (3,2%); julho (4,2%); outubro (4,1%).

São Lucas, Santa Inês, São Cristóvão, Eucaliptal, São Carlos, Siderville, Jardim Europa, Conforto e Minerlândia – janeiro (12,3%); maio (1,9%); julho (0,6%); outubro (1,7%).

Nossa Senhora das Graças, Jardim Paraíba, Vila Americana, Aterrado e Núcleo Princesa Isabel – janeiro (2,7%); maio (2,5%); julho (0%); outubro (6,5%).

Ponte Alta, Jardim Ponte Alta e Jardim Suíça – janeiro (2,9%); maio (1,7%); julho (0,9%); outubro (1,3%).