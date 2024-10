Equipes atuam na limpeza e reparos por conta da forte chuva que atingiu a cidade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/10/2024 15:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Serviços Públicos (SMSP) e de Ordem Pública (Semop), além da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec), está nas ruas desde o fim da tarde dessa quarta-feira (16) atuando na limpeza e nos reparos por conta da forte chuva que atingiu a cidade. Segundo a Defesa Civil, durante o temporal os ventos chegaram a atingir 100 km/h.

A maior parte das ocorrências envolveu o recolhimento de entulho, de galhos e árvores que caíram em algumas localidades por conta dos fortes ventos. No bairro São Sebastião, as equipes atuaram na remoção de lama em algumas vias, como a Avenida A1. Na altura do Siderlândia, o trabalho envolveu a limpeza da boca da ponte na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

A retirada de galhos e árvores foi intensificada em toda a cidade. Um dos pontos de atuação das equipes da prefeitura é a esquina da Rua 326 com Rua 322, no bairro Monte Castelo. Também foram registradas quedas de árvores na Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado, além de pequenos alagamentos em alguns pontos da cidade.

“Estamos com equipes atuando nos principais pontos atingidos e vamos chegar em toda a cidade para limpar, retirar entulhos e minimizar os transtornos causados pelo temporal. Várias secretarias e órgãos estão envolvidos para garantir o dia a dia da nossa população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que o governo municipal vem trabalhando preventivamente para preparar a cidade para fortes chuvas.

“Temos realizado diversas obras de infraestrutura com sistemas de drenagens e limpeza de bueiros para evitar alagamentos, contenções de encostas para garantir a segurança dos moradores, podas de árvores para evitar quedas de galhos e troncos, além de evitar problemas na rede elétrica. São muitas intervenções que minimizam os impactos da chuva forte”, destacou Neto.

Saae atua no abastecimento do bairro Roma I

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que, por conta do temporal, ocorreram quedas de energia na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte, causando a paralisação do sistema de abastecimento da cidade. No decorrer da madrugada, todos os sistemas voltaram a funcionar, exceto o que abastece o bairro Roma I. O Saae-VR já acionou a concessionária de energia elétrica para solucionar o problema que prejudica o abastecimento no bairro.

A autarquia orienta os moradores da localidade para que façam o uso racional e consciente da água, evitando desperdícios, até que a normalização do abastecimento e o reparo do sistema estejam completos.