Programa vai distribuir 1,2 toneladas de alimentos in natura para 218 famílias - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/10/2024 20:35

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), começa a distribuir nessa quarta-feira, 16, os alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. Serão distribuídas 1,2 toneladas de alimentos in natura para um total de 218 famílias.

As cestas com produtos alimentícios – contendo verduras, legumes e frutas – serão disponibilizados através do projeto Comida de Verdade, da Smas e vão beneficiar as 18 entidades cadastradas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda (Comsea/VR) que atendem famílias em insegurança alimentar moderada.

Na próxima quarta-feira (23), os alimentos serão distribuídos nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para os beneficiários do Benefício Eventual de Alimentação que possuem crianças até 6 anos; e na Residência Inclusiva e Centros-Dia aos usuários que utilizam o serviço e fazem a alimentação no local.

Dentre os integrantes das 218 famílias que receberão o Benefício Eventual de Alimentação estão 273 crianças de zero a seis anos; 190 de sete a 15 anos; 25 adolescentes entre 16 e 17 anos; adultos entre 18-64 anos; e cinco pessoas idosas acima de 65 anos.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial, Thaís Alexandre, explicou que Volta Redonda estava habilitada para receber recursos do Programa de Aquisição de Alimentos desde janeiro, mas que os recursos sofreram atrasos por conta das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, que passou a ser prioritário para ser beneficiado do projeto.

“Participar dos editais do PAA é muito importante para que possamos garantir o acesso a alimentos saudáveis e de qualidade, beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pela rede de Assistência Social. O intuito é a promoção da segurança alimentar e nutricional, garantindo assim o direito à alimentação adequada”, ressaltou a diretora

A secretária Municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressalta a importância de participar desses editais.

“O Banco de Alimentos é um equipamento de extrema importância para o município poder participar de editais como este. No Sul Fluminense, somente Volta Redonda conta com esta unidade de política de segurança alimentar e nutricional, fazendo parte da Rede Brasileira do Banco de Alimentos”, disse a secretária.

Sobre a iniciativa

O projeto Comida de Verdade visa fornecer suplementação alimentar, principalmente, para o desenvolvimento da primeira infância. A prioridade é para as famílias que estejam em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

As doações serão entregues pelo Banco Municipal de Alimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com dia e horário definidos pelas equipes da segurança alimentar e nutricional da Smas, conforme disponibilidade do Ceasa/RJ (Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro). A cesta terá cinco quilos para famílias de até cinco pessoas e sete quilos para aquelas com mais de seis.