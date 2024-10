Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia - Divulgação/Semop PMVR

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologiaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 17/10/2024 20:24

Volta Redonda - Volta Redonda passará a contar com um sistema de reconhecimento facial. A tecnologia será aplicada por meio de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). A implantação do sistema, capaz de identificar foragidos da Justiça, foi debatida em reunião realizada nessa quarta-feira (16) no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, com a participação do secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa. A previsão é que o sistema já comece a operar em 30 dias.

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia. O sistema de reconhecimento facial no município funcionará através do Ciosp. As imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura serão cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento será alertado e fará a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

“A gente sai na frente com o uso dessa tecnologia, algo que já é realidade em vários locais do mundo e que agora chegará a Volta Redonda. Trata-se de um software importado, já utilizado pelas forças de segurança da capital e que vem para auxiliar o trabalho da Segurança Pública. Por meio dessa tecnologia, a abordagem será direcionada àquelas pessoas com pendência criminal, evitando qualquer tipo de efeito colateral. A proposta é termos uma polícia mais assertiva”, disse Coronel Henrique, citando que acredita que em 30 dias o sistema de reconhecimento facial esteja operando em Volta Redonda.

Participaram da reunião no CICC: o diretor-presidente da EPD-VR (Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda), Edvaldo Silva; o supervisor do Ciosp, Arthur Figueiredo; o diretor-geral de Tecnologia da Informação e Comunicação do CICC, coronel Marcelo Carmo; o diretor de Infraestrutura de Tecnologia do CICC, major Agdan Fernandes; o diretor de Sistemas de Informação, major Thyago Vieira; e o major David Costa, coordenador do programa “190 Integrado” da Polícia Militar, que reúne câmeras de videomonitoramento e alertas de sensores ao Serviço de Atendimento Emergencial 190 da PM.

A reunião com integrantes do CICC ocorreu após a visita do secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo Menezes, a Volta Redonda. Estão previstos ainda mais investimentos na cidade em parceria com o Estado, como o aumento do policiamento noturno e o Batalhão de Ação com Cães da Polícia Militar.

"Nós trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso aconteça, o criminoso não pode ter a certeza da impunidade. Em Volta Redonda o trabalho integrado entre as forças de segurança tem dado certo pela participação e apoio da população e a parceria com o Estado. Vamos avançar ainda mais", afirmou o coronel Henrique.