Ordem de Serviço para retomada das obras foi assinada na manhã desta sexta-feira (18), em evento no Clube NáuticoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/10/2024 18:36

Volta Redonda - Os mais de 250 alunos da Academia da Vida Oscar Cardoso podem comemorar: em 2025, ela retorna ao seu local de origem. A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), assinou na manhã desta sexta-feira (18), durante evento no Clube Náutico, a assinatura da Ordem de Serviço (OS) para a retomada das obras de reforma geral do espaço, localizado no Estádio da Cidadania, no Jardim Paraíba. Atualmente, a Academia da Vida está funcionando em caráter temporário no Colégio Estadual Barão de Mauá, no mesmo bairro.

Após licitação, o serviço será feito pela empresa Conten Costa Ltda., vencedora da licitação, que vai retomar as obras da Academia da Vida, iniciadas em 2023, mas que foram suspensas após a empresa vencedora da licitação anterior não conseguir dar continuidade aos serviços.

Participaram do evento de assinatura, entre outros, o presidente da Fevre, Caio Teixeira; a diretora da Academia da Vida, Márcia Campos; o deputado estadual Munir Neto; a ex-secretária de Assistência Social e vereadora eleita, Carla Duarte; o assessor da prefeitura Thiago Martins, representando o prefeito Antonio Francisco Neto; representantes da empresa vencedora da licitação; e vários idosos que frequentam o espaço.

Com previsão de dez meses de duração, as obras de reforma da Academia da Vida Oscar Cardoso incluem a troca e impermeabilização de toda a cobertura; novo layout dos ambientes, com paredes em drywall; novo piso em porcelanato; troca do piso e impermeabilização da rampa próxima à Academia da Vida; novas instalações elétricas; revestimentos nas paredes; novas instalações da rede de telefonia; colocação de forro acústico nas salas; e pintura geral, entre outras.

Mudando vidas há 22 anos

Márcia Campos lembrou que a Academia da Vida foi criada em 2002, durante o segundo mandato do prefeito Neto, e que tem beneficiado a Terceira Idade com inúmeros projetos nesses 22 anos, comemorados em março.

"Foram tantos cursos, tantos aprendizados, amizades que se criaram. Só posso expressar minha gratidão a todos vocês, alunos, que confiam no nosso trabalho. Nossa gratidão, também, ao governo municipal e ao deputado Munir, que está aí arregaçando as mangas, nos ajudando, e à Fevre, que é a instituição que nos ampara”, declarou.

Quem também destacou a alegria pela retomada das obras foi o presidente da Fevre, Caio Teixeira, que ainda agradeceu a Carla Duarte por todo o apoio oferecido quando esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

“Temos inúmeros projetos a realizar, e para isso precisamos de ajuda, e agradecemos à Carla por isso. E também agradecemos ao deputado Munir, que sempre esteve próximo, olhando pela Academia da Vida, cobrando pela retomada das obras. Ele sabe da nossa necessidade de voltar para casa. E muito obrigado, também, ao Thiago Martins, que acompanhou o dia a dia de todo o andamento; se a coisa andou como andou, foi porque o pessoal lá do gabinete nos ajudou bastante.”

A vereadora eleita Carla Duarte ressaltou que ela está em sintonia com o desejo da administração municipal em dar mais qualidade de vida à população, e que a reforma da Academia da Vida faz parte desse projeto.

“Vocês (alunos) já acompanham diariamente o que está sendo feito, e queremos que continuem assim. Precisamos do seu olhar, de suas sugestões, porque a Academia é a casa de vocês”, disse.

O deputado estadual Munir Neto destacou que a retomada das obras é mais uma promessa cumprida pelo prefeito Neto. “E nós vamos caminhar juntos por mais quatro anos. Obrigado por terem acreditado no Poder Público de Volta Redonda, no nosso prefeito Neto, que tem muito carinho pela melhor idade e acredita nesse projeto, que tem sido vitorioso”, afirmou.

Iniciativa inédita

A Academia da Vida Oscar Cardoso é voltada para pessoas com mais de 60 anos, a quem são oferecidos cursos de atualização e extensão. Iniciativa inédita no Brasil, ela conta atualmente com cerca de 250 alunos. Inaugurada em 2002, durante o segundo mandato do prefeito Neto, a unidade tem como proposta pedagógica reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção de envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.

O Curso Básico de Atualização é voltado para idosos com qualquer grau de escolaridade, bastando ser alfabetizado, e engloba cinco disciplinas: português, saúde, mundo contemporâneo, arte e informática. Ele tem duração de dois anos, com duas aulas por semana.

A Academia da Vida também oferece os cursos “Letramento”, “Português Básico” e “Matemática Básica”. Ao iniciar um dos cursos, o aluno pode escolher uma matéria de extensão, sendo que em 2024 a Academia da Vida oferece um total de 17 cursos de extensão, incluindo Inglês, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Teatro, Dança, Arte, Exercício e Movimento.

“A Academia da Vida é um projeto do saudoso Oscar Cardoso do qual nos orgulhamos muito. São milhares de idosos que passaram pelas salas de aula e tiveram suas vidas mudadas para melhor. E faço questão de estar presente na entrega da reforma, ano que vem, no Estádio da Cidadania, que é um exemplo de utilização dos espaços públicos para toda a população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.