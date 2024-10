Pacientes passaram por procedimentos oftalmológicos e ortopédicos na unidade médica - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - Desde 2021, o Hospital São João Batista (HSJB) voltou a ser referência para a Saúde em Volta Redonda, graças, entre outras ações, aos mutirões de cirurgias realizados aos finais de semana e feriados, que têm ajudado a oferecer melhor qualidade de vida a inúmeros moradores. No mais recente mutirão, entre sexta-feira (18) e sábado (19), 18 pacientes passaram por procedimentos oftalmológicos e ortopédicos na unidade médica. Todos eles já tiveram alta.

Na sexta-feira, a doutora Talissa de Souza realizou quatro biópsias em pacientes entre 61 e 75 anos, a fim de identificar qual o problema clínico do grupo. Além disso, foi realizado tratamento de ptose palpebral em um paciente de 13 anos e uma simblefaroplastia em uma mulher de 69 anos.

A ptose palpebral é definida pela medicina como a condição em que a pálpebra superior se apresenta mais baixa do que o normal, cobrindo parte da córnea ou até da pupila. Ela pode afetar um ou ambos os olhos e causar dificuldade para enxergar, incluindo a sensação de peso no olho afetado. Dentre as principais causas para a ptose palpebral estão a congênita – ou seja, presente desde o nascimento – e a adquirida, que tem entre suas causas o envelhecimento do paciente, doenças como miastenia gravis ou efeito colateral de tratamentos como o botox.

A simblefaroplastia tem por objetivo corrigir o simbléfaro, caracterizada pela aderência anormal da conjuntiva (membrana que reveste a parte branca do olho) com a córnea (a parte transparente da frente do olho). Entre seus sintomas estão visão turva, desconforto ocular e até perda da visão, em casos mais graves. O oftalmologista, ao realizar a cirurgia, remove cuidadosamente a aderência e, em alguns casos, pode utilizar uma lente escleral como uma barreira protetora a fim de prevenir a formação de novos simbléfaros e promover a cicatrização adequada do tecido.

Cirurgias de sábado

No sábado, o oftalmologista Gabriel Lopes foi o responsável por cinco vitrectomias em pacientes entre 39 e 66 anos. Trata-se de um procedimento que tem por finalidade tratar problemas na retina e no vítreo do olho; nele, é removido parte ou todo o vítreo (substância gelatinosa que preenche o interior do olho), que é substituído por uma solução salina, gás ou óleo de silicone. Sua indicação passa por problemas como retinopatia diabética, descolamento de retina, buraco macular, hemorragia vítrea e complicações de cirurgias de catarata.

Já a médica ortopedista Michele Borges atendeu a sete pacientes entre 44 e 84 anos, que incluíram procedimentos como síndrome do túnel do carpo, ressecção de lipoma em primeira comissura, correção de síndrome de Quervain em punho esquerdo e dedos em gatilho nos respectivos quirodáctilos.

“Uma das nossas preocupações, quando voltamos ao governo em 2021, era recuperar o São João Batista e fazer com que voltasse a ser uma referência, atendendo ao maior número de pessoas. É o que temos conseguido com os mutirões de cirurgias, que aproveitam esses horários disponíveis nos finais de semana e ajudam a manter as cirurgias eletivas já programadas de segunda a sexta-feira. E são importantes, ainda, para termos a disponibilidade nos casos de emergência, pois o hospital também é referência para o pronto atendimento”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.