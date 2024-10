Abertura será na próxima segunda-feira (21), às 19 horas, com visitação gratuita - Arquivo/Secom PMVR

Abertura será na próxima segunda-feira (21), às 19 horas, com visitação gratuitaArquivo/Secom PMVR

Publicado 20/10/2024 16:03

Volta Redonda - O Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, recebe entre os dias 21 de outubro e 30 de novembro a mostra de fotografias “Palmares Nossa Raiz”, em homenagem ao primeiro clube negro de Volta Redonda. O objetivo é homenagear as pessoas que fizeram do Clube Palmares um lugar de luta e resistência. A abertura será na próxima segunda-feira (21), às 19 horas, e a mostra estará aberta à visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As fotografias, que fazem parte do acervo do Clube Palmares, vão retratar os quase 60 anos de história do clube, que foi fundado em 1965 em Volta Redonda e tem sido uma organização fundamental para a população negra da cidade.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, destaca que essa exposição tem um significado e simbolismo muito importantes, porque o Memorial Zumbi é fruto do Palmares.

“O Memorial Zumbi foi pensado lá dentro. Então, é importante que as pessoas saibam dessa ligação dos dois espaços negros e que estamos unidos em prol de resgate à cultura, de uma educação antirracista e de políticas públicas para a população negra. Homenagear o Clube Palmares mostra essa sintonia de pensamentos entre nós”, ressaltou.

O Clube Palmares

Fundado em 31 de janeiro de 1965, o Clube Palmares surgiu com a pretensão de não ser apenas um espaço de lazer, mas de liberdade e integração social do cidadão afrodescendente, já que na época as pessoas negras haviam sido proibidas de entrar nos “clubes de brancos”.

Desde o início de sua fundação promove ações como atividades culturais, palestras, cerimônias comemorativas, encontros festivos e debates políticos, visando a visibilidade da população negra.