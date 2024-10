Após a recuperação, veículo foi encaminhado ao depósito público na GMVR - Divulgação/Semop PMVR

Após a recuperação, veículo foi encaminhado ao depósito público na GMVRDivulgação/Semop PMVR

Publicado 22/10/2024 17:20 | Atualizado 22/10/2024 17:20

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, recuperaram nesta terça-feira (22) uma moto roubada. A recuperação do veículo foi possível após denúncias feitas em grupos de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A moto de cor vermelha, modelo Honda CG 160 FAN, foi localizada à margem da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Jardim Amália II. Após a recuperação, o veículo foi encaminhado ao depósito público na Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

"Mais um caso que demonstra a eficácia dos nossos grupos de WhatsApp. A partir de uma denúncia os agentes conseguiram chegar até o veículo, que teria sido abandonado no local. As medidas de praxe foram tomadas, e o caso será investigado", disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacando a participação da população.

"Já contamos com mais de dez mil pessoas cadastradas em nossos grupos de WhatsApp; são os 'Aliados da Segurança Pública'. É um serviço que tem funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. Essa ocorrência é mais um exemplo. Somente com a participação da sociedade teremos sucesso na segurança pública de Volta Redonda", afirmou o secretário.