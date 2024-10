Projeto com a participação da comunidade escolar, com apresentações de teatro e contação de histórias - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/10/2024 19:25

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, por meio do Departamento Pedagógico, está realizando neste mês de outubro a segunda fase do projeto “A literatura move o mundo”, conforme previsto em calendário escolar. Essa é a terceira edição do projeto desenvolvido pela seção de Educação Infantil da SME, e este segundo momento conta, em cada escola, com a participação da comunidade escolar, proporcionando às crianças apresentações de teatro e contação de histórias.

De acordo com Jane do Valle, que é chefe de Seção da Educação Infantil, um dos objetivos do projeto é desenvolver o campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, fomentando a apropriação da literatura como ferramenta para o desenvolvimento do imaginário, fantasia, realidade, que as histórias potencializam no processo de aprendizagem.

“A Literatura Infantil ocorre todos os dias na Educação Infantil. Nesta terceira edição fizemos num formato diferente: envolvemos famílias, professores e funcionários, intensificando o trabalho já desenvolvido”, explicou Jane, citando que o projeto acontece em 56 unidades escolares da rede municipal que atendem a Educação Infantil (creche e pré-escola).

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, ressalta que esse projeto amplia o letramento e o conhecimento da língua portuguesa com o propósito de formar as crianças em adultos criadores, reflexivos, produtivos e transformadores.

“Esse projeto torna capaz constituir relações interpessoais, interagir socialmente e construir, coletivamente, melhores condições de vida e inserção da criança no mundo social”, afirmou o secretário.

Além de contribuir para a educação em si, o projeto “A Literatura Move o Mundo” também se justifica pelos princípios estéticos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), ao exaltar a valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais.

E o projeto ainda é amparado legalmente pela Lei n.º 13.696, de 12 de julho de 2018, que institui no seu Art. 1º a Política Nacional de Leitura e Escrita como estratégia permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público no Brasil.