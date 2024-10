Artistas e fazedores de cultura podem se inscrever até o dia 25 de outubro - Divulgação/Secom PMVR

22/10/2024

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda está com três editais abertos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Com investimento de R$ 1,7 milhão do Governo Federal, artistas e fazedores de cultura podem se inscrever até o dia 25 de outubro, através do site pnab.voltaredonda.rj.gov.br.

“Prorrogamos as inscrições do edital de projetos culturais livres – que englobam música, dança, teatro, cultura afro, artes visuais, entre outros –, até esta sexta-feira (25). Já as inscrições dos editais de mestres e mestras e cultura viva vão até 8 de novembro. Vale lembrar que o edital da comissão julgadora (pareceristas) foi encerrado”, explicou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Serão selecionados 41 inscritos do edital de projetos culturais livres, incentivando a criação artística e a realização de eventos culturais no município, priorizando festivais, mostras, feiras e oficinas em bairros periféricos – mais distantes do centro.

“Este é um dos maiores investimentos em política cultural na história da cidade. Para recebermos os recursos federais, a Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho de Política Cultural de Volta Redonda elaboraram um plano de ação que foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Durante o processo, foram ouvidos todos os segmentos artísticos da cidade e realizadas diversas reuniões, além de uma audiência pública que contou com a participação da Câmara Municipal”, comentou Anderson de Souza.

Resultado da comissão julgadora

O edital da comissão julgadora (pareceristas), que irá selecionar os projetos culturais, teve suas inscrições encerradas. O resultado preliminar foi publicado dia 18/10 e encontra-se disponível para consulta no mesmo site pnab.voltaredonda.rj.gov.br.

“O prazo para os proponentes desse edital entrarem com recursos vai até esta quarta-feira (23)”, finalizou o secretário Anderson de Souza.