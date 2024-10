Roubos de carga, estabelecimentos comerciais e furtos de veículos e a pedestres também diminuíram - Divulgação/Semop PMVR

Roubos de carga, estabelecimentos comerciais e furtos de veículos e a pedestres também diminuíramDivulgação/Semop PMVR

Publicado 23/10/2024 15:47

Volta Redonda - Volta Redonda registrou queda nos crimes contra a vida e o patrimônio nos últimos nove meses. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), a letalidade violenta – que abrange homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguidos de morte), lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenção de agentes do Estado – caiu 37% no acumulado do ano. No mesmo período, os roubos de veículos tiveram queda de 39%, enquanto o roubo de carga reduziu 50%.

Foram 54 ocorrências de crimes de mortes violentas no ano passado e 34 neste. Já o roubo de veículo passou de 41 em 2023 para 25 em 2024. Outros indicadores criminais também caíram, como por exemplo o roubo a estabelecimento comercial, que sofreu uma redução de 25% – foram 12 casos para nove; o furto de veículos que caiu 11%, de 84 para 75; e o furto a transeunte que também caiu, 43 no ano passado para 29 este ano, o que representa diminuição de 33%.

O ISP reúne informações dos crimes registrados nas delegacias de Polícia Civil de todo o estado do Rio de Janeiro. Os números auxiliam as forças de segurança no planejamento e efetividade do policiamento.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Coronel Henrique, celebrou mais uma redução nos índices criminais em Volta Redonda e destacou que isso é reflexo dos investimentos em Segurança Pública, da integração entre os órgãos e da participação da sociedade.

“Ficamos felizes pelos resultados estarem aparecendo. Temos atuado de forma integrada, ampliando a capacidade de patrulhamento, com base na análise criminal e atendendo às demandas das forças de segurança pública. Dessa forma levamos mais segurança a todos os bairros. Hoje, além da integração entre as forças de segurança, contamos com a participação ativa da população. E é como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, enfatizou o secretário.

Parcerias fortalecem segurança

Os investimentos na segurança pública feitos pela prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, incluem a aquisição de novas viaturas; a implementação do policiamento suplementar com o Sistema Integrado de Segurança – com atuação de policiais militares e guardas municipais – e a Operação Segurança Presente; a ampliação do sistema de monitoramento por câmeras com a reativação das bases da Polícia Militar nos bairros Jardim Vila Rica/Tiradentes e Santo Agostinho.

Estão previstos ainda mais investimentos na cidade em parceria com o Estado, como o aumento do policiamento noturno, o Batalhão de Ação com Cães da Polícia Militar e o sistema de reconhecimento facial por câmeras.

“Nós trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso aconteça, o criminoso não pode ter a certeza da impunidade. Em Volta Redonda o trabalho integrado entre as forças de segurança tem dado certo pela participação e apoio da população e a parceria com o Estado. Vamos avançar ainda mais”, afirmou coronel Henrique.