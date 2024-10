CoordJuv afirma que documento estará disponível em cada unidade de ensino de Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/10/2024 20:45

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda recebeu cinco mil exemplares do Estatuto da Juventude do Brasil enviados pela Secretaria Geral da Presidência da República. O município foi contemplado após monitoramento feito pela secretaria do governo federal, que identificou o bom trabalho desenvolvido pela CoordJuv voltado para o público jovem e a demanda pelas cópias do documento.

“Todo o trabalho da CoordJuv de Volta Redonda é baseado no Estatuto da Juventude, Lei Federal nº 12.852/2013, que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude”, afirmou a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez.

Ela acrescentou que para suprir a falta do documento em quantidade necessária para o trabalho, a coordenadoria elaborou cartilha e material on-line para seguir com as oficinas específicas sobre o estatuto nas escolas e nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

“Rodamos a cidade periodicamente para divulgar os direitos dos jovens. E ter o documento físico e completo nas mãos vai facilitar o nosso trabalho e ajudar os jovens a visualizar seus direitos, garantidos pela lei”, falou Larissa.

CoordJuv fará doação do estatuto para escolas

Além de otimizar o trabalho da equipe da CoordJuv que promove as oficinas de divulgação do Estatuto da Juventude, o documento vai estar em cada unidade de ensino de Volta Redonda que contemple o 9º ano do Ensino Fundamental ou o Ensino Médio, incluindo as redes Municipal, Estadual e Particular.

A afirmação é da coordenadora da Juventude, Larissa Garcez. “A ideia de equipar as bibliotecas das escolas que atendem o público jovem com o estatuto já existia. Parte dos exemplares que vieram do governo do estado, íamos doar para as escolas estaduais. Porém, agora, será possível atender todas as unidades”, reforçou.

ID Jovem

Na mesma remessa que vieram os Estatutos da Juventude, a CoordJuv-VR recebeu exemplares do ID Jovem (Identidade Jovem), programa do governo federal que foi recentemente remodelado. Para identificar o público que tem direito à ID Jovem, a coordenadoria vai entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

A Identidade Jovem é um documento gratuito voltado para pessoas entre 15 e 29 anos, estudantes ou não, que sejam de família de baixa renda e tenham o CadÚnico atualizado. A carteira garante acesso a benefícios como desconto de 50% em cinemas, teatros, shows e outros eventos artístico-culturais e esportivos; e isenção do pagamento de taxa para emissão de Carteira de Identidade Estudantil.