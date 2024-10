Deputado Munir Neto comemorou lançamento da Patrulha 60+ e o Disque Idoso pelo governador Cláudio Castro - Divulgação

Deputado Munir Neto comemorou lançamento da Patrulha 60+ e o Disque Idoso pelo governador Cláudio CastroDivulgação

Publicado 24/10/2024 14:29

Rio/Volta Redonda - Um programa bem sucedido, criado em Volta Redonda em junho de 2022, vai se tornar realidade em todo o Estado do Rio de Janeiro. Presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado Munir Neto (PSD) comemorou nesta quarta-feira (23) o lançamento da Patrulha 60+ e o Disque Idoso (165) pelo governador Cláudio Castro.

A Patrulha 60+ visa garantir a qualidade de vida dos idosos, combater a violência e capacitar a população para reconhecer situações de violência e buscar ajuda. O projeto é inspirado na Patrulha do Idoso de Volta Redonda, criada na gestão de Munir como secretário municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal da Ordem Pública e a Guarda Municipal. Em março de 2003, logo que assumiu seu mandato na Alerj, o deputado aprovou por unanimidade uma indicação legislativa ao governador para criação da Patrulha da Pessoa Idosa em nível estadual.

“É gratificante saber que nossa proposição foi acolhida e agora se torna uma realidade em todo o Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, o programa vai começar pelos bairros de Copacabana e Leme, na zona norte carioca, e por Icaraí (Niterói), mas esperamos que em breve mais cidades do estado possam contar com este serviço. Esta é, sem dúvida, mais uma importante iniciativa para garantir o cumprimento do Estatuto dos Direitos da Pessoa Idosa”, disse Munir.

O parlamentar participou da cerimônia de lançamento, no Palácio Guanabara, junto ao governador e ao secretário estadual da Polícia Militar, Coronel PM Marcelo de Menezes Nogueira; do secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos; e do ex-secretário de Juventude e Envelhecimento Saudável, o vereador do Rio, Alexandre Isquierdo. Centenas de pessoas idosas participaram do evento, que contou com apresentação do recém-criado coral de pessoas idosas de Vassouras, no Sul Fluminense.

O deputado lembrou que a Comissão da Alerj também recebe denúncias pelo Disque Pessoa Idosa - 0800 0239191, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. Já em Volta Redonda, denúncias de abuso contra idosos devem ser feitas através do Nuai, do Creas/Cras, Smel, Semop ou pelo telefone 153 (Guarda Municipal). Também é possível denunciar violação de direitos humanos ligando para o Disque 100.

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Rio de Janeiro é o segundo estado do país com maior percentual de população idosa no Brasil; 13,1% das pessoas têm 65 anos ou mais. Já Volta Redonda é a 10ª no ranking das cidades com mais idosos no Brasil, considerando apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes. Dos 261.563 moradores, 14,47% são idosos, mais de 37 mil pessoas.