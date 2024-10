Interessados podem se cadastrar pela Internet até 21 de novembro no site www.virgulahub.com.br. - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/10/2024 22:50

Volta Redonda - O espaço “Vírgula Hub de Inovação” de Volta Redonda, no Shopping Park Sul, lançou nesta semana a Chamada para Aceleração do Vírgula Startups – programa realizado pelo Vírgula, que utiliza metodologia do Sebrae para capacitar empreendedores que querem criar startups (empresas novas com um modelo de negócios escalável, repetível e uma ideia inovadora que provoca impacto na sociedade). Os interessados podem se cadastrar pela Internet até 21 de novembro no site www.virgulahub.com.br.

Na etapa de Aceleração o empreendedor Pessoa Jurídica (PJ) poderá desenvolver e validar sua solução técnica (MVP – Minimum Viable Product). Neste estágio, a oportunidade, o mercado e a solução precisam ser definidos, o que envolve capacitações, experimentos e orientação da equipe do Vírgula e dos seus parceiros.

“O Vírgula fornece ferramentas fundamentais para o empreendedor em seu caminho para expandir seus negócios. Na prática, um empreendedor tem uma boa ideia e alguém tem o recurso para investir nessa ideia, e o papel do Vírgula Hub é conectar esses dois. Todas as etapas do programa são importantes para que os projetos sejam bem-sucedidos”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Etapas

O Vírgula Startups visa apoiar a estruturação e o desenvolvimento de empreendimentos inovadores e projetos de inovação tecnológica em estágio inicial. De acordo com a organização do programa, são três as etapas. A primeira é a Pré-Aceleração, na qual é trabalhada a capacitação dos empreendedores para que possam colocar suas ideias no mercado de forma rápida e eficiente – alguns empreendedores já estão participando desta etapa, e os aprovados seguem automaticamente para a Aceleração.

“Mesmo com a aprovação de projetos da Pré-Aceleração, o Vírgula abriu chamada para startups que já pré-aceleraram em outro lugar ou que já estejam com o MVP pronto, para poderem se inscrever na etapa de Aceleração”, explicou o secretário Sodré, lembrando que o prazo é até a próxima quinta-feira (24).

Na chamada para a Aceleração, após a inscrição com apresentação de documentos e projeto, haverá seleção pela Banca Examinadora. Com o resultado final aprovado, segue para a Assinatura do Termo de Compromisso, e depois inicia a fase de Aceleração, que finaliza com o Demo Day – Pitch (dia da apresentação do projeto).

A última etapa é a Residência e, em breve, também será aberta chamada para esta fase, onde poderão participar da seleção startups que já aceleraram em outro lugar.