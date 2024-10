Encontro é destinado a empresários que desejam atender concessionária que administra a Via Dutra e Rio-Santos - Divulgação

Encontro é destinado a empresários que desejam atender concessionária que administra a Via Dutra e Rio-SantosDivulgação

Publicado 24/10/2024 15:29

Volta Redonda - A Firjan Sul Fluminense está com inscrições abertas para a rodada de negócios com a CCR RioSP, no dia 31 de outubro, na representação regional da federação, em Volta Redonda. O encontro é destinado a empresários que desejam atender a concessionária que administra duas rodovias federais na região: Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101).

Para participar, é importante que as empresas estejam estabelecidas no estado do Rio de Janeiro e verifiquem se suas soluções estão alinhadas às demandas da CCR RioSP. São elas: pedreiras/jazidas; conservação rodoviária, OAE (Obras de Arte Especiais); contenção; viário e pavimentação.

Os interessados devem se inscrever previamente pelo link: https://forms.office.com/r/TVyzuvWepa e preencher o formulário com dados da empresa, descrição dos produtos e serviços ofertados, além de informar quais demandas da concessionária são possíveis de atender.

O encontro acontecerá no dia 31 de outubro, quinta-feira, das 14h às 17h. A Firjan Sul Fluminense fica na Rua Dom Altivo Pacheco Ribeiro, 220 - Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail firjan.sulfluminense@firjan.com.br.