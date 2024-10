Obras fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, parceria com o Governo do Estado - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/10/2024 17:52

Volta Redonda - Equipes que atuam na construção da alça de acesso do Viaduto Heitor Leite Franco, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, realizaram nesta semana a concretagem da rampa de descida, assim como a preparação da ferragem que dará estrutura para o guarda-rodas do viaduto neste trecho. A obra faz parte das intervenções que estão sendo realizadas na cidade, por meio do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, executado em parceria com o Governo do Estado.

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, mais vigas metálicas para instalação do vão entre os pilares P2 e P3 da alça de acesso devem chegar ao local da obra na próxima quinta-feira (31). Quando concluída, a alça dará acesso à Avenida Mário César Di Biase (a Avenida do Canal), com o objetivo de desafogar o fluxo de veículos que passam pelo Aterrado em direção a outros bairros.

“A alça já está com a rampa de descida concretada, assim como o viaduto em frente ao batalhão da Polícia Militar está em fase de conclusão. As obras de mobilidade estão a todo vapor e em breve teremos uma estrutura muito melhor de trânsito em nossa cidade. Estas obras são muito importantes no presente, mas serão fundamentais para o futuro de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Viaduto

No bairro Voldac, a construção do viaduto que vai ligar o bairro ao Niterói também segue avançando nesta semana. As equipes estão preparando o escoramento, forma e armadura para concretagem do vão entre os apoios P3 e P4. O mesmo acontece para a concretagem do guarda-roda do lado externo do vão entre os pilares P1 e P2. As duas concretagens estão previstas para a próxima semana.

O novo viaduto vai ligar os bairros Voldac e Niterói, melhorando a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, e, por consequência, para os condutores que seguem em direção ao Voldac, Niterói e Retiro.

Ponte

Na construção da ponte que vai ligar o Aterrado (Fórum) ao bairro Aero Clube (Kartódromo), as equipes estão finalizando, no lado do Aterrado, a forma para concretagem da complementação da viga do apoio P2, o que deve acontecer na próxima segunda-feira (28). Os trabalhos também seguem com preparação da ferragem para concretagem da rampa de acesso, prevista para semana que vem.

Em toda a extensão da ponte serão erguidos 18 pilares de sustentação. Ela vai ligar o Aterrado ao Aero Clube, dando novo acesso a quem vai pegar a Radial Leste ou quem pretende ir no sentido Retiro e outros bairros adjacentes. O objetivo principal é desafogar o trânsito na parte central e comercial do bairro Aterrado, ponto de passagem de grande volume para quem cruza a cidade.

Essas e outras obras de engenharia e intervenções urbanas estão sendo executadas com investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.