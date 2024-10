Sérgio Ney afirma ser grato pelo atendimento oferecido pela rede pública do município - Cris Oliveira/Secom PMVR

Sérgio Ney afirma ser grato pelo atendimento oferecido pela rede pública do municípioCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 25/10/2024 11:40

Volta Redonda - Assim como nos versos da música Gratidão, do cantor e compositor Xande de Pilares – “Muita gente me ajudou chegar aqui... Eu sou feliz demais, quando olho pra trás, só consigo sentir, Gratidão...” – o cuidador social Sérgio Ney Gonçalves Ribeiro, 54 anos, que trabalha há nove meses no Abrigo Municipal Seu Nadim, em Volta Redonda, compartilha do mesmo sentimento e se diz grato por todo o apoio e atendimento recebido pelas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), quando chegou ao município em 2023, além da chance profissional de atuar ajudando pessoas. Ele, que é natural do bairro de Vila Isabel, na capital fluminense, veio para Volta Redonda atrás de oportunidades para mudar de vida.

“Eu tive uma perda muito repentina da minha esposa, fiquei meio perdido, sem chão, larguei tudo, o trabalho, e resolvi sair do Rio de Janeiro. Cismei de ir na rodoviária, olhei e falei: vou para algum lugar. Aí, graças a Deus, Ele me guiou para Volta Redonda”, conta Sérgio, sempre com um semblante sorridente durante conversa no abrigo municipal.

Em Volta Redonda, Sérgio passou por um período em situação de rua, já que tinha vindo apenas com o dinheiro da passagem. Orientado por outra pessoa que estava também nas ruas, ele procurou o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), no Aterrado, que oferece acesso a serviços essenciais como higiene, alimentação, lavanderia e documentos civis.

“Eles ajudam a gente de tudo que é forma. Eu estava sem nada e consegui, de graça, tirar carteira de identidade, carteira de motorista, além de conseguir o Bolsa Família. Aí, com esse dinheirinho, eu aluguei um quarto”, afirma Sérgio, que logo conseguiu um primeiro trabalho para entregar panfletos e, após um período, passou a trabalhar em um posto de gasolina, onde também atua até hoje.

De usuário a funcionário

Entre uma mudança e outra de local para morar, buscando sempre algo melhor para seu conforto, e sobrevivendo com o dinheiro que recebia, um dia Sérgio recebeu uma ligação, informando sobre a vaga para cuidador social no Abrigo Municipal Seu Nadim, que funciona como um serviço social integrado à rede de assistência social da cidade, ofertando abrigo provisório, cidadania, dignidade e a possibilidade de reintegração à sociedade e à família. Sem pestanejar, Sérgio agarrou a nova oportunidade de trabalhar e atualmente atende os abrigados do Seu Nadim durante o período noturno.

“Chego às 18h, cumprimento todos eles, tenho a facilidade de conviver com eles, já que muitos já passaram comigo pela rua. A gente dá o jantar pra eles, os remédios no horário certo, e às 22h a gente dá o chá. Às 4h da manhã, espero o pão chegar. O pessoal de manhã chega às 6h e, quando eu saio, já está tudo certinho para os usuários tomarem o café, e vou embora seguindo a minha caminhada”, detalha Sérgio.

“Agradeço primeiramente a Deus, porque passei uma situação muito delicada, eu tinha uma vida completamente diferente, nunca imaginei que eu ia estar em Volta Redonda. Deus me colocou no lugar certo, com as pessoas certas, então eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas e estou sendo feliz de novo. Isso, pra mim, é gratificante”, concluiu Sérgio, estendendo os agradecimentos às equipes do Centro Pop e do Abrigo Seu Nadim.

Rede de atendimento à pessoa em situação de rua

A história de Sérgio – parte da série “Gratidão Não Prescreve”, que conta histórias de transformação de pessoas que se mostram gratas aos serviços públicos ofertados pela Prefeitura de Volta Redonda – serve de inspiração para quem está em situação de rua e busca por essa transformação, além de retratar bem o trabalho integrado da rede de atendimento da Assistência Social no município, voltada para esse público. Uma das estruturas de acolhimento é o Centro Pop, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, oferecendo acesso a serviços como higiene, alimentação, lavanderia e documentos.

“No Centro Pop temos assistentes sociais e psicólogos prontos para atender a população em situação de rua, e o objetivo é oportunizar a elas uma forma de retornarem ao mercado de trabalho, retomarem suas vidas com os familiares e com a sociedade”, explica a assistente social Joveline Batista Tomaz, que trabalha na divisão técnica do Departamento de Proteção Especial (DPES) da Smas – responsável pelos serviços que atendem a população em situação de rua.

Em parceria com o SOS, o Centro Pop disponibiliza 16 vagas mensais para pernoite, além de encaminhamentos para o Abrigo Municipal Seu Nadim. O serviço da Smas também oferece o aluguel social, conforme avaliação e acompanhamento dos usuários.

Em relação à alimentação, todos os dias o Centro Pop oferece cerca de 50 almoços e 35 cafés e lanches da tarde, garantindo que as necessidades básicas dos usuários sejam atendidas.

O espaço conta ainda com oficinas de capoeira e artesanato, que promovem desenvolvimento pessoal e integração. E, em parceria com o Departamento de Proteção Básica (DPB), o Centro Pop realiza grupos de convivência no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Monte Castelo, fortalecendo laços comunitários e incentivando interações com outros serviços.

Atendimentos e serviços do Abrigo Seu Nadim

O Abrigo Municipal Seu Nadim oferece cinco refeições diárias aos usuários. Eles também têm oficinas de leitura, culinária, educação física, trabalhos manuais, grupos de convivência e palestras temáticas sobre assuntos ligados à higiene pessoal, comportamento e doenças. A equipe de atendimento é formada por uma coordenadora, nove cuidadores, educador social, psicóloga, duas assistentes sociais, educador físico, instrutora de artes, auxiliar administrativo e um cuidador de saúde.

Os usuários também podem participar do Projeto Superação. Eles realizam várias atividades como, por exemplo, jardinagem. Tem como uma das condições frequentar o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) e recebem valor mensal pela realização da atividade. Para ser aceito, no abrigo, o usuário é avaliado por psicólogo e assistente social do Centro Pop. Somente após esta análise, ele passa a morar no Abrigo.

Para receber o atendimento, os usuários têm que cumprir protocolos de prevenção à Covid-19. Todos devem estar vacinados contra a doença e são submetidos a testes RT-PCR (swab) e IGC-IGM, além disso, precisam tirar um raio-x do pulmão. O cuidado em saúde também requer a realização de exames periódicos e atendimento no Caps da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O acolhimento é provisório, por um período de seis meses a um ano. Contudo, o objetivo do serviço é oferecer cidadania, dignidade e a possibilidade de reintegração à sociedade e à família. A instituição funciona na Rua 560, s/nº, no bairro Nossa Senhora das Graças. O telefone para contato é (24) 3347-7178.

Serviço Especializado em Abordagem Social

Além dos espaços de acolhimento, a rede conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, ligado ao DPES, que promove busca ativa às pessoas em situação de rua, com objetivo de estabelecer vínculos de confiança para ingressarem na rede de proteção do município ou promover a reinserção familiar. Além disso, a equipe formada por assistente social, psicólogo e educador social faz a identificação dessa população; o mapeamento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e exploração sexual; uso substâncias psicoativas; assim como outras incidências.

“Nosso intuito é promover uma transformação positiva junto à população em situação de rua, por meio de serviços e acolhimento para que esse público possa ter um futuro melhor, em família, em sociedade, com mais inclusão”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.