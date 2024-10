Interessados devem se inscrever até o final de novembro pelo site da CSN - Divulgação

Publicado 25/10/2024 15:12

Volta Redonda - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com mais de 100 vagas abertas para diversos cargos na Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda. As oportunidades são para as áreas de mecânica, elétrica, solda, operação de produção, motorista e operação de máquinas móveis. Os interessados devem se inscrever até o final de novembro pelo site da CSN.

As vagas exigem ensino médio e experiência na função desejada. Além do salário, os contratados terão direito a um pacote de benefícios, incluindo plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação de R$ 1.030, cesta básica, refeição no local, previdência privada (CBS), abono de férias de 70%, programas de bolsas de estudo e acesso ao TotalPass.

As posições disponíveis incluem operador de máquinas móveis (retroescavadeira, pá carregadeira e guindaste), operador de ponte rolante, operador de produção, mecânico, soldador, eletricista e operador de torno convencional. Os currículos podem ser cadastrados no site www.csn.com.br/oportunidades até o fim de novembro.

Com mais de 20 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos, a CSN é a principal geradora de empregos formais em Volta Redonda, sendo responsável por cerca de 25% do total de postos de trabalho no município. Além disso, a empresa responde por mais de 60% da arrecadação tributária local, consolidando sua importância para o desenvolvimento econômico da região.