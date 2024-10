Orquestra de Cordas se apresenta nesta sexta-feira (25), às 18h, no Programa Sala de Concerto da Rádio MEC - Divulgação/Secom PMVR

Orquestra de Cordas se apresenta nesta sexta-feira (25), às 18h, no Programa Sala de Concerto da Rádio MECDivulgação/Secom PMVR

Publicado 25/10/2024 13:36

Volta Redonda - A Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” vai se apresentar nesta sexta-feira (25), às 18h, no Programa Sala de Concerto da Rádio MEC, no Rio de Janeiro. Sob regência da maestrina Sarah Higino, a Orquestra vai promover um vasto repertório com obras de diversos períodos e matizes.

Nesta Sala de Concerto, eles vão apresentar composições de Bela Bartok, Elgar, Samuel Coleridge Taylor, Ernani Aguiar e Zequinha de Abreu. O programa Sala de Concerto da Rádio MEC é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira. O Sala de Concerto pode ser ouvido na Rádio MEC FM, que está presente no Rio de Janeiro (99,3 MHz) e em Brasília (87,1 MHz). Também é possível assistir ao programa ao vivo nas redes sociais da Rádio MEC.

De acordo com a maestrina Sarah Higino não é a primeira vez que a Orquestra de Cordas é convidada para se apresentar no programa Sala de Concerto ou outros programas da rede EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).



“A orquestra já teve a oportunidade de se apresentar no programa Partituras e em anos anteriores, no Sala de Concerto. Já apresentamos inclusive de gravações para a TV”, ressaltou Sarah Higino.

A Orquestra

A Orquestra de Cordas é parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O projeto contempla escolas da Rede Municipal de Ensino, alcançando crianças, adolescentes e jovens dos ensinos Fundamental e Médio.

Confira o repertório:

Bela Bartok - Seis Danças Romenas

Molto Moderato

Moderato

Andante

Allegro

Listesso Tempo

Allegro Vivace

Edward Elgar - Serenata para Cordas op.20

Allegro Piacevole

Larghetto

Allegretto

Samuel Coleridge Taylor Novelletten

Allegro Moderato

Ernani Aguiar - Instantes II

Moderato e fluente

Boi Mofado

Cantilena

Ronda

Zequinha de Abreu - Tico-Tico no Fubá