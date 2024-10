Iniciativa permite aos pacientes melhor compreensão sobre melhoria de sua saúde como um todo - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/10/2024 17:07

Volta Redonda - Com o objetivo de promover um diálogo sobre questões relacionadas a saúde e melhoria da qualidade de vida dos usuários, o Centro Municipal Cardiológico de Volta Redonda promoveu na manhã desta sexta-feira (25), uma “Sala de Espera”, com ações educativas e de orientação para os usuários. Durante a ação, foram abordados temas relacionados a diabetes, hipertensão, colesterol, alimentação, prática de atividades físicas, entre outros.

Destinado a quem está aguardando a consulta médica na unidade, a iniciativa tem como objetivo permitir ao paciente melhor compreensão sobre a melhoria de sua saúde como um todo. Os encontros acontecem na última sexta-feira do mês.

De acordo com as endocrinologistas Walkiria Silva Soares Marins e Rosiane Alves Castro, responsáveis pela abordagem dos pacientes, a apropriação dos conhecimentos por parte do paciente o torna um sujeito ativo no seu próprio tratamento, melhora a adesão e a qualidade de vida dele.

“É um momento em que eles podem compartilhar suas dúvidas, aprendizados, ansiedades e experiências. Tal prática agrega não só conhecimento sobre o seu próprio corpo, mas auxilia nas mudanças de estilo de vida”, disse Walkiria Silva Soares Marins.

Cinara Cunha, que é enfermeira coordenadora do Centro Cardiológico, destaca a importância da iniciativa. “Estamos sempre pensando em ações que possam beneficiar nossos pacientes. A ‘Sala de Espera’ é uma delas. Em cada edição abordamos temas e envolvemos profissionais diferentes para conversar com os nossos pacientes”.