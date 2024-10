GMVR levou o noivo em veículo da corporação até o local da cerimônia, após capotamento - Divulgação/Secom PMVR

GMVR levou o noivo em veículo da corporação até o local da cerimônia, após capotamento Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/10/2024 16:34

Volta Redonda - Lidar com o público sempre vai render boas histórias, e os agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda que atenderam a uma ocorrência de acidente de trânsito na manhã deste sábado (24) terão um bom “causo” para relembrar. Afinal, eles foram acionados para um acidente de trânsito que poderia ser apenas mais uma ocorrência como tantas outras, não fosse um dos envolvidos um noivo a caminho do altar.

A história é digna de filme, ou de um bom episódio de seriado. O noivo, um nigeriano de 33 anos que mora nos Estados Unidos, seguia pela Rua Júlio César, no Retiro, em um carro alugado, quando colidiu com outro veículo e capotou. Ninguém envolvido na colisão ficou ferido, vale ressaltar, e os guardas municipais, após serem comunicados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foram verificar o documento do nigeriano, pois ele estava apenas com uma carteira de motorista do estado norte-americano da Carolina do Norte. Foi preciso um dos agentes ir até a sede da Polícia Federal, no Aterrado, para verificar a autenticidade da carteira, e lá foi confirmado que ele havia chegado ao Brasil na última segunda-feira (21) para o casamento.

Com todos os envolvidos fisicamente bem e os documentos em dia, ainda havia o drama do noivo: com casamento marcado para as 11h, ele só foi liberado pelos guardas municipais às 11h20. Sem carro e sem saber como chegar até a igreja, localizada no Água Limpa, ele contou com a ajuda dos agentes da GM, que o levaram em uma viatura da corporação até o local do enlace matrimonial, enquanto outra ia à frente abrindo o trânsito. Com isso, ele conseguiu chegar para a cerimônia por volta das 11h40, e espera-se que a noiva tenha sido compreensiva, o casamento realizado, e que sejam felizes para sempre.

“Parabenizo aos agentes Souza e De Oliveira pelo trabalho. A Guarda Municipal tem como uma de suas missões servir a população de Volta Redonda, mesmo em casos inusitados como esse, que é prova de que os moradores podem sempre contar com o auxílio de nossos agentes”, comentou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.