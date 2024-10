Montagem da estrutura metálica da passarela panorâmica foi tema central da reunião - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/10/2024

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu, na manhã desta terça-feira (29), a presidente da CBS Previdência, Mônica Garcia Fogazza Rego, para debaterem o andamento das obras de expansão do Sider Shopping, em Volta Redonda. A montagem da estrutura metálica da passarela panorâmica foi o tema central da conversa.

Além de Mônica e Neto, participaram do encontro o assessor especial do prefeito, Rogério Loureiro, e a gerente de Hotelaria da Fundação CSN, Carolina Wiziack. “A montagem da passarela interfere em algumas questões ligadas à Light e viemos pedir apoio para sensibilizar a concessionária de energia sobre a necessidade de acelerar os procedimentos”, ressaltou Monica, que também preside a FCSN.

Neto entrou em contato com a Light e explicou pessoalmente aos diretores detalhes do projeto que está em andamento. “A Prefeitura tem sido parceira de primeira hora deste projeto, que vai alavancar a economia da Vila Santa Cecília, da nossa cidade. O que estiver ao nosso alcance, será feito”, disse o prefeito.

O Sider Shopping, que fica em um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, tem hoje cerca de 11 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), e com a expansão vai agregar mais de 6.500 m2 de ABL, permitindo a diversificação das opções aos clientes. Para isso, o complexo passará a contar com mais uma torre, em construção no terreno do antigo Hortifruti, que será interligada à estrutura atual pela passarela panorâmica.

Com o acréscimo de área, o shopping, que hoje recebe cerca de 700 mil pessoas por mês, deve ampliar esse público para quase um milhão no mesmo período. Esse incremento de fluxo se dará por meio de novas atrações, como dois novos restaurantes e mais de dez opções de gastronomia. Entre as novidades, está um restaurante da franquia KFC, famoso pela receita secreta de frango frito criada em 1930, com a marca presente em mais de 140 países.

O projeto também prevê novas lojas e opções de serviços, além de áreas de convivência e de lazer. O cinema renovado, que seguirá o padrão dos mais modernos cinemas do Brasil, promete ser uma das principais atrações. Ao todo, serão cinco salas, quatro com poltronas premium e uma Sala Gold, padrão vip da Rede Cineshow.

O Sider Shopping é um empreendimento da CBS previdência, administrado e comercializado pelo Grupo AD. Atualmente, no ranking da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), suas lojas têm faturamento por metro quadrado superior à média nacional, o que gera interesse constante de novas marcas que acreditam no potencial da região.