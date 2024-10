'Rua de Compras' teve reunião com participantes do evento no auditório da prefeitura - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

'Rua de Compras' teve reunião com participantes do evento no auditório da prefeituraGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 28/10/2024 18:15

Volta Redonda - A quarta edição da “Rua de Compras” de 2024 será no segundo fim de semana de novembro, no bairro Santo Agostinho. O projeto, realizado em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), está marcado para o dia 10 do próximo mês, num domingo, das 9h às 16h.

As atrações acontecerão ao longo das ruas Soldado Francisco e Jaime Martins, que ficam fechadas para o trânsito, transformando-se em um shopping a céu aberto. Foodtrucks, brinquedos grátis, Feira de Artesanato, exposições de carros antigos com o Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, motos – com o grupo Falcões de Aço –, além de apresentações culturais como as da Banda e do Coral Municipal, que fazem a abertura do evento, estão entre as atrações.

Para fechar a participação dos órgãos municipais na “Rua de Compras”, houve uma reunião nesta semana no auditório da prefeitura. Com a presença de representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel), Assistência Social (Smas) e Fazenda (SMF), além da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv).

O encontro foi conduzido pelo gestor do projeto "Rua de Compras", Jader Costa, que reforçou o objetivo de valorização do comércio local e fomento à economia. “O evento é uma oportunidade para aproveitar a folga do domingo e fazer compras com conforto, e ainda conhecer e aproveitar os serviços ofertados pelas secretarias municipais”, disse Jader, lembrando que há previsão de mais duas edições do “Rua de Compras” até o fim do ano: dia 24 de novembro no Água Limpa, e 8 de dezembro no Retiro.

Alterações no trânsito

Estão previstas as interdições da Rua Jaime Martins, da Avenida Soldado Francisco A. Rocha e vias transversais, começando à meia-noite do dia 9 para o dia 10, e terminando às 19h. Para a segurança dos motoristas, todo o trânsito será desviado para o bairro Volta Grande, sendo que os agentes da Semop e da GMVR vão monitor os pontos principais e considerados estratégicos.