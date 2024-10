Total de 20 pacientes passaram por cirurgias ortopédicas, entre a sexta (25) e segunda-feira (28) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/10/2024 15:50

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, prossegue sem descanso com os mutirões de cirurgias. Dessa vez, um total de 20 pacientes passaram por procedimentos ortopédicos, na última sexta (25), sábado (26) e segunda-feira (28), Dia do Funcionário Público.

As duas primeiras cirurgias foram realizadas na sexta-feira pelo doutor Flávio Reis, que também é diretor médico do hospital. Um paciente de 19 anos passou por videoartroscopia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Outro paciente, de 72 anos, foi submetido a artroplastia total de joelho direito. Eles tiveram alta no domingo.

Já no sábado, o total de procedimentos chegou a nove. A equipe do doutor Túlio Coimbra ficou responsável por sete cirurgias em pacientes entre 26 e 70 anos, entre elas ressecção de tofo gotoso (indicado para casos de gota crônica) em cotovelo direito; artroplastia reversa do ombro direito; osteossíntese de fratura de perna esquerda; tratamento cirúrgico de luxação na clavícula esquerda; artroplastia reversa de ombro esquerdo; osteossíntese de fratura de calcâneo esquerdo; e videoartoscopia de ombro direito.

No mesmo dia, o médico Rafael Coelho realizou uma osteossíntese de fratura de tornozelo direito em uma paciente de 33 anos; e osteossíntese de fratura tibial na perna esquerda em uma paciente de 21 anos. Todos os pacientes tiveram alta no domingo, com exceção dos pacientes que passaram por artroplastia, liberados nesta terça.

E mais nove cirurgias foram realizadas na segunda-feira, sete delas sob responsabilidade do doutor Paulo Henrique em pacientes entre seis e 74 anos. Os procedimentos incluem osteossíntese de luxação total do quinto dedo da mão esquerda; tratamento cirúrgico de lesão do tendão calcâneo esquerdo, e outros dois do calcâneo direito; osteossíntese de fratura de malévolo lateral esquerdo; osteossíntese de fratura de tornozelo direito; e revisão de osteossíntese dos ossos da perna direita.

Encerrando o mutirão, o médico Bernardo Martins realizou duas artroplastias totais de quadril – uma do lado esquerda, outra do lado direito – em pacientes de 64 e 49 anos. Todos eles estavam com alta programada para esta terça.

“Os mutirões têm sido fundamentais para que o São João Batista possa seguir batendo recordes de cirurgias todo mês, além de ajudar a melhorar a vida de tantas pessoas. E o povo de Volta Redonda é muito agradecido a todos esses profissionais, que se voluntariam para essas cirurgias aos finais de semana – e até mesmo no Dia do Funcionário Público, que comemoramos na segunda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.