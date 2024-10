Festival promove intercâmbio entre artistas e companhias nacionais e internacionais - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 30/10/2024 11:13

Volta Redonda - Volta Redonda faz parte do circuito do Festival Dança em Trânsito pelo segundo ano consecutivo. A 22ª edição do festival internacional de dança contemporânea será realizada na cidade no próximo sábado (2), às 19h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. A entrada é gratuita.

O festival começa com o espetáculo “Fantasmas”, do Grupo Tápias, do Rio de Janeiro, com duração de 27 minutos. Trata-se de uma esquete dançada, resultado de residência artística dirigida pelo Grupo Tápias entre as bailarinas Flávia Tápias, que está à frente do grupo; Jitka echová, da Tchéquia; e a atriz Paula Braun. É um espetáculo que integra a dança, a teatralidade e a fusão das duas propostas artísticas, tudo ancorado pelo texto "Os Dois Fantasmas", de Fernando Caruso.

Em seguida, estará no palco uma adaptação do espetáculo “Dobras”, com 40 minutos de duração. “‘Dobras’ é um espetáculo do Grupo Tápias que teve estreia na França em 2017 e seguiu em turnê por diversas cidades brasileiras”, explicou Giselle Tápias, diretora artística e curadora do festival, ao lado de Flávia Tápias. O objetivo é mostrar a remontagem e fazer a transmissão de repertório do Grupo Tápias para os profissionais da dança contemporânea da cidade e região.

O festival promove o intercâmbio de experiências entre artistas e companhias nacionais e internacionais convidadas, incentivando o desenvolvimento das linguagens da dança. Com a característica de apresentar trabalhos de destaque no cenário atual e ocupar não apenas teatros, mas também espaços urbanos, a cada edição amplia o acesso a novos públicos, valorizando a democratização da cultura.

A apresentação em Volta Redonda é a penúltima da temporada 2024 do festival, que iniciou em junho e abrangeu 33 cidades brasileiras e cinco estrangeiras. Trata-se de um dos maiores festivais internacionais de dança contemporânea do país, reunindo apresentações artísticas, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança do Brasil e do mundo.