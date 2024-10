Defesa Civil trabalha em regime de alerta até o dia 31 de março de 2025 - Arquivo/Secom PMVR

Defesa Civil trabalha em regime de alerta até o dia 31 de março de 2025Arquivo/Secom PMVR

Publicado 31/10/2024 14:46

Volta Redonda - Entra em vigor a partir de sexta-feira - 1º de novembro - o “Alerta de Verão” em Volta Redonda, período no qual a prefeitura disponibiliza toda sua estrutura à Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec) para ações emergenciais até o dia 31 de março de 2025. O objetivo é tomar as medidas preventivas e defensivas para reduzir ao mínimo os efeitos das chuvas, colocando em prática os protocolos de resposta imediata às ocorrências.

De acordo com a Defesa Civil, o “Alerta de Verão” levam em consideração a aproximação da estação das chuvas, que é compreendida entre os meses de novembro e março. E, em razão dessa condição, é dever do município tomar as providências necessárias para agir prontamente em qualquer emergência decorrente das fortes chuvas.

Rubens Siqueira, coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, explicou que o órgão realiza entre os meses de abril e outubro um mapeamento e monitoramento dos pontos críticos da cidade. Nesse período antes do “Alerta de Verão” também acontecem serviços de manutenção para minimizar os impactos nos períodos de fortes chuvas, realizados em conjunto com outros órgãos.

“A Defesa Civil vistoria antecipadamente e previne, sempre no intuito de dar as melhores respostas às ocorrências, se maneira rápida e eficaz. E com esse levantamento, equipes da secretaria de Obras, por exemplo, realizam um trabalho preventivo, com limpeza e a desobstrução de córregos e bueiros da cidade, para otimizar a vazão de água e evitando, assim, transbordamentos e enchentes”, disse Rubens.

“Outras ações são importantes, como as obras de contenção do Furban, a poda preventiva de árvores da Ordem Pública. E as fiscalizações da Defesa Civil também mapeiam escavações, capinas e construções irregulares para evitar deslizamento de terra”, acrescentou o coordenador da Defesa Civil.

No período de “Alerta de Verão”, estarão à disposição da Defesa Civil todos os setores da Administração Pública, principalmente as secretarias de Obras (SMO) – incluindo o Departamento de Máquinas e Veículos; de Serviços Públicos (SMSP); de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag); de Assistência Social (Smas); de Meio Ambiente (SMMA); de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU); de Ordem Pública (Semop); além do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR); o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR); os Conselhos Tutelares.

Orientações e adoção de atos seguros

Ao longo do ano, a Defesa Civil também atua na orientação da população sobre a adoção de atos seguros no período de chuvas: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar e trafegar no período de chuva forte ou em local alagado; e não procurar abrigo debaixo de árvores.

“Orientamos sobre não cometer atos irregulares como capina, escavações e construções, principalmente próximo a encostas; e lançamentos indevidos de materiais de entulho, restos de obras e lixo perto da calha de rios e córregos. Respeitar os dias e horários da coleta de lixo é fundamental para evitar que as bolsas plásticas sejam carregadas para bocas de lobos e bueiros, onde podem provocar o entupimento desses escoadouros, bem como o risco de alagamentos”, afirmou Rubens.

O coordenador ressalta ainda que o morador deve ficar atento a qualquer alteração estrutural em sua residência, e, se precisar sair de casa por qualquer cenário de ameaça, a pessoa deve desligar o gás de cozinha, a rede elétrica, pegar documentos, remédios e buscar um local seguro.

“Teremos todo o sistema de Defesa Civil atuante 24 horas por dia durante todo este período, podendo ser prorrogado se necessário. A Defesa Civil de Volta Redonda está pronta e preparada para o emprego de pronta resposta em qualquer cenário”, garantiu o coordenador da Defesa Civil.

Para acionar a Defesa Civil, basta ligar para o número 199. E para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, os moradores de Volta Redonda devem se cadastrar, enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.