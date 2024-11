Obra teve iniciada fase de assentamento das manilhas, em um trecho de cerca de 100 metros - Divulgação/Secom PMVR

Obra teve iniciada fase de assentamento das manilhas, em um trecho de cerca de 100 metrosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 01/11/2024 10:59

Volta Redonda - A construção da nova rede de drenagem pluvial em um trecho da Avenida Professora Glória Roussim Guedes, no bairro Açude, em Volta Redonda, entrou em nova etapa nesta semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (SMO), foi iniciada a fase de assentamento das manilhas no trecho total de aproximadamente 100 metros previstos.

“Cerca de 30 metros do trecho já está pronto para receber as manilhas e já começamos a colocação. Ainda tem que trabalhar com escavação, não mais com detonações, mas escavação com retroescavadeira, em rocha, nos 70 metros restantes”, explicou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.

A obra consiste nas etapas de escavação (já iniciada com quatro detonações em ocasiões anteriores, e agora com maquinário); assentamento (em andamento), aterro; construção de uma rede dissipadora de energia em um dos extremos; e de uma caixa de transição para receber, futuramente, o complemento da rede.

Esta primeira fase das obras, que contam com recursos próprios do município, compreende a composição de um total de 107 metros de manilhas de concreto, com 1,5 metro de diâmetro cada, que serão enterradas a uma profundidade de 14 metros. A previsão é concluir esse trabalho até dezembro.

“Futuramente haverá um novo trecho, de 200 metros, que vai interligar essa rede pluvial com as ruas A e N. Após a finalização de toda a obra, a nova rede vai melhorar a drenagem da água da chuva no entorno, além de acabar com as inundações na Avenida Glória Roussim em dias de fortes chuvas”, frisou Jerônimo.

O prefeito Antonio Francisco Neto falou sobre a importância de obras como essa, tão aguardada pelos moradores dessa região, para evitar os transtornos nos dias de chuvas fortes.

“Está sendo um trabalho complexo, minucioso, que envolveu as detonações de rochas para abrir caminho para a nova rede. Em breve esse novo sistema vai beneficiar muitos moradores, motoristas e trabalhadores do Açude, garantindo o ir e vir da nossa população. É uma obra estrutural que vai ficar como legado para a cidade”, destacou Neto.